Зеленський вірить, що Білорусь не втягнеться у війну в Україні, однак застерігає від провокацій
Володимир Зеленський прокоментував загрозу нападу Білорусі на Україну. Український президент надіється, що цього не станеться.
Білоруси мають робити все, щоб їх не втягнули у війну, – Зеленський
Про це політик сказав під час онлайн-виступу на 26 щорічному урядовому круглому столі The Economist, повідомляє 24 канал.
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Зеленський наголосив, що з території Білорусі прилетіли багато ракет різних калібрів, які завдали страждань українському народу.
Ми розуміємо, що це не рішення білоруського народу. Їм треба робити все, щоб не втягнутися у цю війну. Але й відповідальність має бути, не можна мовчати й казати, що це не ми. Я вважаю, що це несправедливо,
– зазначив президент.
Він вірить, що Білорусь не втягнеться у війну. Однак провокації з її сторони вже є. Тому Україна готується до будь-якого розвитку подій.
Зеленський виступив на урядовому столі The Economist: відео
Загроза з Білорусі: останні новини
- Голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба порівняв загрозу з Білорусі з ситуацією в Ізраїлі. Тобто, за його словами, ризики нападу тепер будуть завжди. Українці просто мають бути готовими до цього. При цьому є ймовірність, що загроза може зникнути після того, як у Росії та Білорусі зміняться політичні режими.
- Водночас у розвідці вважають, що найближчим часом з Білорусі на Україну ніхто не нападатиме. Адже кількість російських, які там залишилися, – мізерна.
- За даними Генерального штабу, у прикордонних областях Білорусі хочуть провести мобілізацію, а лікарям вже заборонили виїжджати за межі країни.