Жодного рішення про Україну без України, – Зеленський звернувся до Байдена і Меркель

15 липня 2021 , 19:25
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Джерело:

твітер Володимира Зеленського

Володимир Зеленський висловив побажання перед зустріччю Джо Байдена та Ангели Меркель у Вашингтоні. Український лідер закликав не домовлятися "про Україну без України".

Водночас президент України попросив очільників США та Німеччини "не обмінювати цінності й безпеку на економічні інтереси".

Важливо У Байдена досі не визначилися з датою візиту Зеленського

На думку Зеленського, зустріч президента Джо Байдена і канцлерки Ангели Меркель може змінити майбутнє Європи.

Цінності, принципи й безпеку не можна обмінювати на економічні інтереси. Вірю, що наші партнери США та Німеччина спільно протистоятимуть агресору, а не заохочуватимуть його. І жодного рішення про Україну без України,
– написав він.

Що відомо про зустріч Байдена і Меркель

  • 15 липня канцлерка Німеччини Ангела Меркель відвідає Вашингтон, де зустрінеться з очільником США Джо Байденом. Серед питань, які порушать політики, ситуація на Донбасі.
  • Меркель неодноразово наголошувала, що щодня читає новини про Україну і питання Донбасу для неї є особистим.
  • Також лідери США та Німеччини планують обговорити проблеми з запуском "Північного потоку-2" і майбутнє української газотранспортної системи.
Автор: Альона Захарова