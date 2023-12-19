Думки відрізняються від реальності, – Зеленський висловився про терміни війни

Володимир Зеленський під час пресконференції відповів на питання про те, скільки триватиме війна. За його словами, цього не знає ніхто.

Президент України Володимир Зеленський під час конференції про підсумки 2023 року зачепив низку важливих питань. Він заявив, що ніхто не знає відповіді на питання про те, коли закінчиться війна, яку Росія розв'язала проти України, передає 24 Канал.

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Думки відрізняються від реальності

Володимир Зеленський наголосив, що ні західні партнери, ні представники армій НАТО не знають, коли скінчиться війна в Україні.

Коли вони кажуть, що війна на багато років, вони не знають. Це думки. Думки дуже часто відрізняються від реальності,

– сказав Зеленський.

Президент України наголосив, що хоче бути коректним та наголосив, що терміни війни та перемога або поразка залежать від багатьох нюансів. Водночас, за його словами, це насамперед залежить від стійкості українців. Він сказав, що, якщо ми не втратимо наш дух, то закінчимо війну раніше.

Інші заяви Зеленського

Передусім глава держави подякував українському народу та українським військовим.

За його словами також, разом з мобілізацією Україна повинна проводити демобілізацію тих військових, що уже відслужили на фронті. Йдеться про понад 400 тисяч бійців Збройних Сил.

Зеленський додав, що на одній зі Ставок Верховного Головнокомандувача звучала пропозиція стосовно того, що треба набрати у військо від 450 до 500 тисяч людей. Вочевидь, процес мобілізації у лави ЗСУ може відбуватися лише разом з демобілізацію тих, хто свій борг виконав.