Зеленський виступив на засіданні Радбезу ООН: говорив про воєнні злочини росіян

Володимир Зеленський 5 квітня виступив на засіданні Ради безпеки ООН. Президент говорив про воєнні злочини, які Росія чинить на території України.

Велика Британія скликала засідання Радбезу ООН щодо війни в Україні, повідомляє 24 канал. На ньому з промовою виступив і президент Володимир Зеленський.

Читайте також Росію не збираються виключати з Ради Безпеки ООН

Зеленський про злочини Росії у Бучі

Глава держави розповів, що саме повернувся з Бучі – міста, днями звільненого від російських загарбників.

Складно знайти воєнний злочин, який би окупанти не здійснили на Київщині,

– сказав президент.

Він додав, що росіяни розшукували та вбивали кожного, хто служив державі. Вони розстрілювали дорослих та дітей, цілі родини, а тоді намагалися спалити їхні тіла.

Зеленський розповів, що українці щодня вранці вшановують пам'ять загиблих мирних жителів, яких "вбили пострілом у потилицю або в око після катувань, яких розстрілювали на вулицях, кидали у колодязь, щоб вони загинули там від страждань, яких вбивали у квартирах, у будинках, підриваючи гранати, давили танками, яким відрубували кінцівки та ґвалтували на очах у їхніх дітей".

"Їм виривали язики лише тому, що від них не чули те, що хотіли почути" – наголосив український лідер.

Воєнні злочини чинить член Радбезу ООН

Президент запитав, чим це відрізняється від того, що робили терористи "ІД" на захоплених територіях.

Хіба що тим, що це робить постійний член Ради безпеки ООН. Він руйнує внутрішню єдність держави, державні кордони, забираючи право понад десятка народів на самовизначення,

– додав політик.

Він зазначив, що держава-агресорка проводить політику знищення етнічної та релігійної різноманітності, розпалює та свідомо веде війни так, аби вбити якнайбільше мирних людей та зруйнувати максимально багато мирних міст.

Росія на державному рівні підтримує ненависть та намагається експортувати її в інші держави за допомогою пропаганди. Вона також провокує глобальні продовольчі кризи, які можуть призвести до голоду в Азії та Африці.

Зеленський дорікнув ООН

Глава держави сказав, що безпеки у світі немає, хоч і є Рада безпеки.

Де той мир, заради гарантування якого створювали ООН,

– запитав політик.

Він зазначив, що ця інституція мала б забезпечувати примус будь-яких агресорів до миру. Однак Радбез ООН просто не може ефективно працювати, і це – очевидно. Далі український лідер нагадав про звірства російських військових у Бучі. Він зауважив, що світу ще тільки належить побачити, що вони зробили в інших окупованих районах.

"Географія може бути різною, але жорстокість та злочини – однакові. Відповідальність за це має бути неминучою", – додав президент.

Зеленський зазначив, що сьогодні Росія порушує статут ООН буквально з першої ж його статті, в якій йдеться про мету організації – підтримувати мир й примушувати до миру.

"Яких тоді сенс в усіх інших статтях? Внаслідок дій Росії на території України скоюються найстрашніші воєнні злочини за весь час після завершення Другої світової", – наголосив він.

Усі звірства Росія робить свідомо

Глава держави також зазначив, що росіяни свідомо знищують дотла українські міста артилерійськими та авіаційними ударами.

Свідомо блокують міста, створюючи в них масовий голод. Свідомо розстрілюють колони цивільних на дорогах, які просто намагаються врятуватись з території військових дій. Свідомо підривають навіть укриття, в яких ховаються мирні люди від авіаційних ударів,

– пояснив Зеленський.

Крім того, окупанти свідомо створюють на тимчасово окупованих територіях такі умови, щоб вбити якнайбільше цивільних людей. І йдеться, на жаль, не лише про Бучу.

Держава-агресорка намагається обманути світ

Зеленський також відзначив, що Росія ніколи не визнає власні воєнні злочини. Натомість намагається звинуватити кого завгодно, але не себе. І про це всі знають.

Вони (Росія – 24 канал) будуть звинувачувати всіх, аби виправдати себе. Вони говоритимуть, що є різні версії, а яка правдива, нібито неможливо встановити,

– пояснив президент.

Зокрема, росіяни говорять, що "тіла вбитих начебто підкинули, а всі відео – постановка". Однак глава держави наголосив, що є неспростовні докази злочинів Росії, є супутникові знімки, є можливість провести повне прозоре розслідування зі залученням міжнародних експертів і журналістів. Він висловив впевненість, що у цьому має бути зацікавлена кожна держава з ООН.

Росію, яка вважає себе безкарною, слід показово покарати, аби жодна держава в майбутньому не чинила так, як вона. Президент також сказав, що держава-агресорка почувається колонізатором, якому потрібні українці та багатства Україні. Тому вона депортує до себе українців, насильно вивозить до себе дітей.

Крім того, загарбники масово мародерять, крадучи на тимчасово захоплених територіях абсолютно все.

Необхідність негайного переформатування системи ООН

Росія в ООН підриває всю архітектуру глобальної безпеки. Вона дозволяє злу бути безкарним та поширює його по цілому світу. Росія знищує все, що може працювати на мир та безпеку. Якщо це продовжиться, то кожна з держав буде розраховувати лише на силу зброї, щоб гарантувати собі безпеку.

Тоді, за словами глави держави, вже ніхто не буде сподіватися на міжнародне право та міжнародні інституції, а ООН можна буде просто закрити.

Чи готові ви до закриття ООН? Чи вважаєте ви, що час міжнародного права минув? Якщо ваша відповідь "ні", то діяти потрібно негайно. Систему ООН потрібно негайно реформатувати так, щоб право вето не було правом смерті,

– сказав Зеленський.

Усі регіони світу мають бути справедливо представлені у Раді безпеки. Росію потрібно негайно примушувати до миру. Ланцюжок воєн від Сирії, Сомалі, Афганістану та Ємену мав бути зупинений вже давно.

"Якби хоч раз тиранія отримала таку відповідь на розв'язану нею війну, то перестала б існувати. Якби після неї був гарантований мир, то світ точно змінився б. Тоді б не було війни в моїй країні", – наголосив президент.

Однак світ просто дивився. Він не хотів бачити ані окупацію Криму, ані війну проти Грузії, ані відчуження від Молдови цілого Придністров'я. Зупинити це можна тільки притягнувши російських військових та керівництво до відповідальності. Усі вони мають опинитися під трибуналом, аналогічним до Нюрнберзького процесу.

Пропозиція скликати глобальну конференцію ООН у Києві

Глава держави закликав негайно трансформувати систему, стрижнем якої є ООН.

Ми закликаємо скликати глобальну конференцію ООН. І просимо це зробити вже у мирному Києві, для того, щоб визначитись, як будемо реформувати світову систему безпеки,

– запропонував Зеленський.

Він також попросив визначити, як ООН гарантувати непорушність загальновизнаних кордонів держав і цілісність держав та утверджувати верховенство міжнародного права. Український лідер підсумував, що цілі, які закладали при створенні ООН, не вдалося досягти. Тому він закликав реформувати організацію, аби вона в майбутньому могла гарантувати мир.

Заклик створити у Києві офіс U24 для підтримання миру

Президент повідомив, що Україна готова надати майданчик для одного з головних офісів оновленої системи безпеки.

U24 може спеціалізуватися на превентивних заходах для підтримання миру,

– зазначив Зеленський.

Він нагадав про успішну спецоперацію України в Афганістані, коли українці рятували усіх, не аналізуючи національність та інші фактори.

Росію слід позбавити можливості блокувати рішення ООН

Зеленський сказав, що ООН може зробити дві речі: усунути Росію як агресора і джерело війни від блокування рішень щодо її ж агресії і її ж війни, а тоді зробити все, аби встановити мир. Інший варіант – організація має показати, як переформатуватися і працювати заради миру.

Якщо ж ваш чинний формат безальтернативний, і виходу немає – далі тільки саморозпуск, – підсумував президент.

Однак Зеленський переконаний, що ООН зможе уникнути третього варіанту.

На завершення він закликав подивитися відео наслідків злочинів росіян в Україні.

Зверніть увагу – невже сотням людей треба було загинути в муках? – Зеленський до лідерів Європи: дивіться відео