Зеленський виступить у Давосі з промовою: коли це станеться

13 січня 2024, 16:22
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Джерело:

Пресслужба World Economic Forum

Володимир Зеленський продовжує свої закордонні візити, щоб посилити підтримку України у світі. Зокрема, його виступ анонсували у Швейцарії.

Український президент Володимир Зеленський виступить на економічному форумі у Давосі. Це заплановано на 16 січня. 

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Виступить зі спеціальною промовою

Зазначають, що Зеленський особисто буде присутній на одному з заходів 16 січня. Він виступить зі спеціальною промовою на панелі "Досягнення безпеки та співробітництва у фрагментованому світі".

Крім нього, у цій панелі візьмуть участь виконавчий директор Всесвітнього економічного форуму Клаус Швааб та президент ВЕФ Берге Бренде.

Зеленський відвідав Латвію

  • Латвійські ЗМІ повідомляють, що ввечері 11 січня літак Володимира Зеленського приземлився у місцевому аеропорту Риги. Українського лідера в Латвії зустріли з офіційною церемонією. Ця поїздка стала завершальною у візитах Володимира Зеленського до країн Балтії. Перед цим президент вже побував у Литві та Естонії.
  • Українського лідера зустрів президент країни Едгарс Рінкевичс. Разом з президентом України до Латвії прибули й очільник МЗС Дмитро Кулеба та голова Офісу президента Андрій Єрмак.
  • На честь відвідин Володимира Зеленського у Латвії організували привітальну церемонію. Там простягли українські прапори та лунав гімн нашої держави, який виконав військовий оркестр.

Автор: Вікторія Кульженко