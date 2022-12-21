Пелосі закликала обидві партії бути присутніми на зверненні Зеленського до Конгресу

Спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі закликала представників обох партій Конгресу прийти на засідання. На ньому виступить президент Володимир Зеленський.

Спікерка Палати представників опублікувала відповідний лист зі зверненням до членів Конгресу. Ненсі Пелосі також поділилася, чому візит українського президента є особливими для неї особисто.

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Пелосі згадала про свого батька та Черчилля

Ненсі Пелосі повідомила, що спеціальне засідання обох палат Конгресу США розпочнеться близько 19:30 за Вашингтоном (тобто близько 2:30 22 грудня за Києвом). Ймовірно, Володимир Зеленський виступить саме на початку засідання.

Саме Ненсі Пелосі стала ініціаторкою виступу українського президента на засіданні Конгресу. Напередодні спікерка Палати представників надіслала лист-запрошення Володимиру Зеленському.

З міркувань безпеки у будівлю Конгресу не пускатимуть гостей. Винятком буде тільки українська делегація, яка прибула з Володимиром Зеленським.

Ненсі Пелосі відзначила, що візит українського президента є особливим особисто для неї. Політикиня розповіла, що її батько Томас д'Алесандро-молодший був членом Палати представників у грудні 1941 року, коли до Вашингтона приїздив тодішній прем'єр-міністр Великої Британії Вінстон Черчилль, аби заручитися підтримкою США у війні проти Німеччини.

Через 81 цього тижня для мене особливо гостро бути присутньою, коли ще один героїчний лідер виступає перед Конгресом під час війни – і з самою демократією на лінії. Я сподіваюся, що ви усі будете там, щоб стати частиною особливого вечора, який увійде в історію, а також стане частиною вашої спадщини,

– наголосила Пелосі.

Виступ у Конгресі США є останнім у плані візиту Володимира Зеленського до США. Після цього глава держави покине Вашингтон та вирушить назад до України.