Зеленський виступить на Мюнхенській конференції 19 лютого

Володимир Зеленський на вихідні збирається відвідати Німеччину з робочою поїздкою. Зокрема у суботу, 19 лютого, президент виступить на Мюнхенській безпековій конференції.

Деталі виступу Зеленського

Виступ українського глави держави запланований на 15:30 за місцевим часом. Така інформація випливає з програми конференції.

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До речі, Зеленський виступатиме у межах блоку "Регіональні проблеми", темою буде "Україна та європейська безпека".

Зауважимо, основною темою Мюнхенської конференції стане саме агресія Росії проти України. Лідери понад 30 держав світу обговорюватимуть шляхи до деескалації та засоби стримування російського президента Володимира Путіна.

Зеленський зустрінеться з Камалою Гарріс

До Мюнхена прилетить й віцепрезидентка США Камала Гарріс. У Білому домі розповіли, що в кулуарах конференції вона поговорить з Зеленським. Це відбудеться одразу після виступу політикині, який запланований на 11:30.

Гарріс планує вкотре висловити Україні підтримку США. Вона поспілкується з президентом, щоб обговорити ситуацію й скоординувати дипломатичні зусилля для допомоги Києву.

Хто відвідає конференцію

На захід приїдуть канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Франції Еммануель Макрон, президентка Єврокомісії Урсула Фон дер Ляєн, лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська та інші політики.

Водночас Росія вперше за 20 років не приїде на Мюнхенську конференцію. Мовляв, захід "нецікавий і втратив об'єктивність". Однак російські ЗМІ пишуть про інші причини такого рішення:

російська делегація щеплена несхваленим "Супутником V". Тому, щоб відвідати конференцію, їм потрібно провести 6 днів на карантині, а втрачати час політики не хочуть;

Москва образилася на критику зовнішньої політики Кремля.

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