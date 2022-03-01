Зеленський виступить перед депутатами Європарламенту
1 березня 2022 , 11:46Читать новость на русском
Джерело:телеграм Верховної Ради
Володимир Зеленський 1 березня виступить перед депутатами Європарламенту. Усе відбуватиметься у відеоформаті.
Про це заявив очільник Офісу Президента Андрій Єрмак. Європарламент ухвалюватиме резолюцію, яка закликає інституції ЄС працювати над наданням Україні статусу кандидата на вступ.
До теми Думаю, наша відповідь буде позитивною, – євродепутат про заявку України у ЄС
Варто зауважити, що підписану Зеленським заявку про вступ нашої держави до ЄС за прискореною процедурою прийняли та зареєстрували. Зараз документ перебуває на розгляді.Зверніть увагу! Президенти 8 країн написали відкритий лист на підтримку швидкого вступу України у Євросоюз.
Що дає українцям членство у ЄС / Інфографіка 24 каналу
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