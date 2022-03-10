Зеленський виступить перед парламентом Ізраїлю, – ЗМІ

Спікер ізраїльського парламенту Міккі Леві спільно з послом України в Ізраїлі Євгеном Корнійчуком домовилися про виступ президента Володимира Зеленського перед Кнесетом Ізраїлю.

Журналіст Amichai Stein розповів, що спікер Кнесету (парламенту) та український дипломат домовляються про дату виступу Зеленського перед парламентом Ізраїлю.

До теми Я б не радив Зеленському зустрічатись з Путіним, – ексглава МЗС України

Раніше ізраїльська сторона не підтверджувала згоду на реальний виступ Володимира Зеленського перед Кнесетом через те, що це не вписувалося у розклад роботи законодавчого органу. Тоді розглядалося питання виступу президента України в онлайн-режимі.

Додамо, що днями президент України поговорив з прем'єр-міністром Ізраїлю Нафталі Бенетом. Зокрема, Зеленський подякував прем'єру Ізраїлю за посередницькі зусилля його країни у налагодженні переговорного процесу.

Нещодавно ветерани ізраїльського спецназу приїхали в Україну, щоб воювати на нашому боці проти рашистських окупантів.

Крім того, Ізраїль засудив цинічний обстріл російськими загарбниками території Бабиного Яру і пообіцяв допомогти Україні при можливості усунути пошкодження.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!