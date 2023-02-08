Зеленський виступить з промовою перед Європарламентом, – ЗМІ

Президент Володимир Зеленський після візиту до Великої Британії вирушить до Бельгії. Там 9 лютого він виступить з промовою перед Європарламентом.

Про це повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк. Тобто після Лондона президент України відвідає Брюссель.

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План ймовірного візиту Зеленського

За словами Рікадра Йозвяка, Володимир Зеленський до полудня (тобто по обіді за Києвом) виступить зі зверненням до Європарламенту в Брюсселі. Після цього президент України відвідає засідання Європейської Ради.

Президент України має виступити на пленарному засіданні Європейського парламенту в Брюсселі завтра до полудня на короткій годинній сесії, а потім відвідає Європейську Раду після цього,

– повідомив журналіст.

Візит Зеленського до Великої Британії

Уранці 8 лютого президент України Володимир Зеленський вирушив до Великої Британії з офіційним візитом. Про це стало відомо, коли президентський борт уже був на шляху до Лондона.

Першим українського президента зустрів прем'єр-міністр Ріші Сунак. У Володимира Зеленського заплановані переговори з главою британського уряду, зустріч з українськими військовими, які навчаються у Сполученому Королівстві, та з королем Чарльзом ІІІ.

Також Володимир Зеленський виступить із промовою в британському парламенті.

Варто відзначити, що це другий візит президента за кордон від початку повномасштабного вторгнення Росії. Уперше глава держави відвідав США 21 грудня, де зустрівся з Джо Байденом та виступив перед Конгресом.