Президент Володимир Зеленський розкритикував ідею узгоджувати з Росією розміщення іноземних військових в Україні після завершення війни. Він наголосив, що країна-агресорка не повинна впливати на рішення щодо гарантій безпеки для України.

Про це глава держави заявив під час інтервʼю ВВС.

Чому Росія не повинна впливати на гарантії безпеки?

Зеленський заявив, що вважає неприпустимим обговорювати з Москвою гарантії безпеки України.

Не можна говорити про гарантії безпеки для жертви й обговорювати складові цих гарантій з агресором,

– наголосив президент.

Глава держави також звернув увагу на практику США. Вашингтон розміщує свої військові бази, системи протиповітряної оборони Patriot та інші засоби захисту в країнах Близького Сходу, які не є членами НАТО.

Водночас Сполучені Штати не запитують дозволу в Ірану на розміщення своїх військових та озброєння на території цих держав. Зеленський навів цей приклад, щоб підкреслити: Росія так само не повинна мати права вето щодо присутності іноземних військ в Україні.

Москва заперечує проти розміщення іноземного військового контингенту на українській території після завершення війни. Водночас питання присутності військ партнерів розглядається в контексті майбутніх гарантій безпеки для України.

Київ наполягає, що такі гарантії мають містити конкретні зобов'язання союзників і забезпечувати захист від повторної російської агресії.

Нагадаємо, Україна прагне отримати гарантії безпеки, які за силою та зобов'язаннями будуть подібними до членства в НАТО. Вони мають бути пов'язані з припиненням вогню та передбачати чітку реакцію партнерів у разі нового нападу Росії.

Президент наголосив, що Україна повинна заздалегідь розуміти, як саме союзники реагуватимуть на повторну російську агресію. Також Київ хоче знати, які країни направлять своїх військових в Україну та скільки солдатів вони готові залучити до мирного врегулювання.