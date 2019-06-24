Зеленський звернувся до Сенату й Палати представників Нідерландів: головні заяви
Під час візиту до Гааги 24 червня Президент України Володимир Зеленський виступив перед представниками Сенату та Палати представників парламенту Нідерландів. Королівство активно допомагає Україні та захищає життя наших людей.
Український лідер подякував за всю надану допомогу, а представники Нідерландів були зацікавлені в його промові. Головні тези з виступу президента в Гаазі можете знайти в матеріалі 24 Каналу.
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Про що говорив Зеленський в Нідерландах
Офіс президента опублікував виступ Володимира Зеленського, де він говорив про Україну та її боротьбу проти ворога.
Виступ Зеленського в Гаазі: дивіться відео
Президент сказав, що для зупинки бойових дій та агресії Росії існує два кроки. Перший – це максимальна ізоляція Росії. Це означає політичну ізоляцію, санкції будь-яких видів і переривання будь-якої співпраці, яка допомагає їм виживати і продовжувати війну. Будь-яка схема, яка діє, має бути зупинена, Український лідер закликав Нідерланди бути принциповими щодо санкцій проти Росії, зокрема щодо 18-го пакету санкцій та обмежень руху російської нафти та встановлення цінової стелі на рівні 30 доларів за барель, а також блокування танкерного флоту РФ й відключення її від банківської системи. Обмеження повинні не лише зупинити війну проти України, але й не допустити будь-яких інших конфліктів. Другим напрямком захисту проти Росії є стабільність воєнної підтримки з боку партнерів, зокрема проведення довгострокових програм співпраці й збільшення оборонних витрат. За інформацією президента, Росія з 2022 року застосувала по Україні 28 743 "Шахеди". Лише за червень вороги запустили 2 736 дронів. Кремль зміг залучити до війни Іран, використовуючи свої зв'язки. Саме солідарність Європи дозволила Україні успішно збивати ці ворожі БпЛА. Президент України в Гаазі звернувся до Володимира Путіна, наголосивши, що він порушує головне правило – "не вбий, не знищуй, не виправдовуй чи спонсоруй терор, не викрадай дітей". Росія, за словами Зеленського, не може погрожувати Європі та іншим країнам та співпрацювати з режимами задля поширення ядерної зброї. Якщо ти порушуєш ці правила – настає відповідальність. Для Росії, можливо, важко це зрозуміти, але це саме ті правила, які формують все – від хартії ООН та міжнародного законодавства й наших спільних європейських способів життя, Президент зазначив, що Росія завжди зраджувала своїї партнерів. Але продовжує будувати зв'зяки з "кривавими режимами", загрожуючи безпеці цивілізованого світу. З допомогою таких, так би мовити, друзів Росія просто покращує свою здантність убивати. Солідарність в обороні є такою важливою, щоб ніхто більше не мав справи з ними (росіянами – 24 Канал) наодинці. І це не просто питання захисту України зараз, це – про значно більше. Росія не має жодного права вбивати наших людей, За словам президента України, дані розвідки показують, що Росія загрожує й Європі й може готувати ворожі дії проти НАТО. Це можуть бути різні операції. Путін знищує життя, він вважає, що так контролює ситуацію. Він вірить, що це його влада. Для Росії влада означає здатність вбивати чи залякувати, Український лідер додав, що Володимир Путін все перетворив у зброю – як давні історичні зв'язки, так і залежність від російських енергоресурсів. Для цього Росія розбудовувала мережі. Володимир Зеленський у своїй промові згадав про обстріл "Шахедами" по селу в Сумській області, де повністю зруйновані 7 будинків, а серед жертв є діти. Атака не мала жодного військового сенсу. В місті Дніпро люди отримують допомогу після російського балістичного удару, 16 людей загинули, більше 100 були поранені. Навіть було влучання в пасажирський поїзд, який просто їхав своїм маршрутом. За словами Зеленського, надані системи ППО та пакети безпеки були необхідні Україні. Нідерланди – одна з тих країн, які надали цю допомогу та допомогли в боротьбі та обороні. Всі ці внески – це внесок в мир. І я дякую, за те, що ви допомогли просуватися до миру і за вашу чесну щиру підтримку,
Зеленський сказав, що потрібно для завершення війни
– сказав Зеленський.
Зеленський сказав скільки дронів Росія використала під час повномасштаної війни
Росія повинна розуміти, що є межі, – Зеленський
– сказав Зеленський.
Москва не поважає альянси, – Зеленський
– сказав Володимир Зеленський.
Росія планує потенційний напад на ЄС
– сказав Зеленський.
Зеленський розповів про нещодавні російські атаки по Україні
– зазначив Зеленський.
Нідерланди допоголи тримати оборону на фронті
– сказав президент України.
Президент сказав, що для зупинки бойових дій та агресії Росії існує два кроки. Перший – це максимальна ізоляція Росії.
Це означає політичну ізоляцію, санкції будь-яких видів і переривання будь-якої співпраці, яка допомагає їм виживати і продовжувати війну. Будь-яка схема, яка діє, має бути зупинена,
Український лідер закликав Нідерланди бути принциповими щодо санкцій проти Росії, зокрема щодо 18-го пакету санкцій та обмежень руху російської нафти та встановлення цінової стелі на рівні 30 доларів за барель, а також блокування танкерного флоту РФ й відключення її від банківської системи.
Обмеження повинні не лише зупинити війну проти України, але й не допустити будь-яких інших конфліктів.
Другим напрямком захисту проти Росії є стабільність воєнної підтримки з боку партнерів, зокрема проведення довгострокових програм співпраці й збільшення оборонних витрат.
За інформацією президента, Росія з 2022 року застосувала по Україні 28 743 "Шахеди". Лише за червень вороги запустили 2 736 дронів. Кремль зміг залучити до війни Іран, використовуючи свої зв'язки. Саме солідарність Європи дозволила Україні успішно збивати ці ворожі БпЛА.
Президент України в Гаазі звернувся до Володимира Путіна, наголосивши, що він порушує головне правило – "не вбий, не знищуй, не виправдовуй чи спонсоруй терор, не викрадай дітей". Росія, за словами Зеленського, не може погрожувати Європі та іншим країнам та співпрацювати з режимами задля поширення ядерної зброї.
Якщо ти порушуєш ці правила – настає відповідальність. Для Росії, можливо, важко це зрозуміти, але це саме ті правила, які формують все – від хартії ООН та міжнародного законодавства й наших спільних європейських способів життя,
Президент зазначив, що Росія завжди зраджувала своїї партнерів. Але продовжує будувати зв'зяки з "кривавими режимами", загрожуючи безпеці цивілізованого світу.
З допомогою таких, так би мовити, друзів Росія просто покращує свою здантність убивати. Солідарність в обороні є такою важливою, щоб ніхто більше не мав справи з ними (росіянами – 24 Канал) наодинці. І це не просто питання захисту України зараз, це – про значно більше. Росія не має жодного права вбивати наших людей,
За словам президента України, дані розвідки показують, що Росія загрожує й Європі й може готувати ворожі дії проти НАТО. Це можуть бути різні операції.
Путін знищує життя, він вважає, що так контролює ситуацію. Він вірить, що це його влада. Для Росії влада означає здатність вбивати чи залякувати,
Український лідер додав, що Володимир Путін все перетворив у зброю – як давні історичні зв'язки, так і залежність від російських енергоресурсів. Для цього Росія розбудовувала мережі.
Володимир Зеленський у своїй промові згадав про обстріл "Шахедами" по селу в Сумській області, де повністю зруйновані 7 будинків, а серед жертв є діти.
Атака не мала жодного військового сенсу. В місті Дніпро люди отримують допомогу після російського балістичного удару, 16 людей загинули, більше 100 були поранені. Навіть було влучання в пасажирський поїзд, який просто їхав своїм маршрутом.
За словами Зеленського, надані системи ППО та пакети безпеки були необхідні Україні. Нідерланди – одна з тих країн, які надали цю допомогу та допомогли в боротьбі та обороні.
Всі ці внески – це внесок в мир. І я дякую, за те, що ви допомогли просуватися до миру і за вашу чесну щиру підтримку,