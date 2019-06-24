Зеленський звернувся до Сенату й Палати представників Нідерландів: головні заяви

Під час візиту до Гааги 24 червня Президент України Володимир Зеленський виступив перед представниками Сенату та Палати представників парламенту Нідерландів. Королівство активно допомагає Україні та захищає життя наших людей.

Український лідер подякував за всю надану допомогу, а представники Нідерландів були зацікавлені в його промові. Головні тези з виступу президента в Гаазі можете знайти в матеріалі 24 Каналу.

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Про що говорив Зеленський в Нідерландах

Офіс президента опублікував виступ Володимира Зеленського, де він говорив про Україну та її боротьбу проти ворога.

Виступ Зеленського в Гаазі: дивіться відео