Влада не ховається в кабінетах, а перебуває там, де герої, – Зеленський на передовій

Президент Володимир Зеленський під час поїздки на передову прокоментував загострення на Донбасі. За його словами, влада має перебувати разом з людьми-героями, а не ховається.

Президент заявив, що політики мають їздити на фронт, аби підтримати українських військових. Також Зеленський наголосив, що коли окупанти стрілятимуть, армія буде відповідати.

До речі Ми пам’ятаємо кожного захисника, який загинув за Україну, – Зеленський на передовій

Бійцям важливо розуміння, що їх підтримує влада та не ховається в кабінетах, а перебуває там, де дійсно люди – герої,

– наголосив Зеленський.

Що каже Зеленський про загострення на Донбасі

Глава держави визнав, що є загострення на Донбасі. За його словами, всі командири бачать, що в солдатів ЗСУ ціляться снайпери.

Зеленський розповів, що проїхався по всіх "гарячих" точках, де останнім часом було найбільше порушень проросійських бойовиків.

Поїздка Зеленського на Донбас: коротко

Президент прибув з робочою поїздкою на Донбас 8 квітня. Мета візиту – підтримати дух бійців.

Він приїхав на передову та вручив українським військовим нагороди. Крім того, президент відреагував на загибель військового Дениса Юшка.

Зверніть увагу! Окупанти на Донбасі щодня зривають тишу прицільними пострілами. Від початку 2021 року на фронті загинули щонайменше 32 наших захисники. Крім того, Росія стягує армію до кордону з Україною, а наша розвідка попереджає, що агресор планує вторгнення.

Поїздка Зеленського на Донбас, дивіться відео: