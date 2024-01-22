Зеленський внесе до Верховної Ради законопроєкт про множинне громадянство

Президент заявив, що внесе до парламенту на розгляд законопроєкт про множинне громадянство. Зокрема, він передбачатиме можливість для корінних українців зі всіх куточків світу отримання паспорта рідної держави.

Вранці 22 січня глава нашої держави Володимир Зеленський звернувся до людей з нагоди Дня Соборності. З-поміж іншого, під час промови він заявив про законодавчу ініціативу щодо множинного громадянства.

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Зеленський вносить ініціативу про множинне громадянство

Президент констатував, що Україна має багатомільйонну діаспору в цілому світі, а також лобістів власних інтересів, яких не злічити. Він назвав їх українцями за походженням, які давно довели, що є українцями також за духом.

За словами Зеленського, після багатьох років очікування такі люди мають отримати можливість також стати українцями за паспортом.

Вношу Верховну Раду законопроєкт, який запровадить інститут множинного громадянства. Документ дозволить мати наше громадянство всім етнічним українцям та їхнім нащадкам із різних країн світу. Звісно, окрім громадян країни-агресора,

– сказав глава держави.

Ті етнічні українці, які під час різних хвиль еміграції залишили рідну землю, матимуть можливість, згідно з ініціативою, отримати український паспорт. Крім того, стати повноцінними громадянами нашої держави матимуть змогу іноземні добровольці, які воюють проти Росії разом зі Силами оборони.

Усі, хто воює за свободу України, як за рідну Батьківщину (можуть стати українцями за паспортом – 24 Канал). Україна стає для них такою. Для всіх, хто зможе відчути, що бути в Україні означає бути вдома. Не туристами, а громадянами Великої, соборної, єдиної України.

Указ про російські території, населені українцями