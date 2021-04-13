Довіра втрачена: Зеленський ініціював ліквідацію Окружного адмінсуду Києва

Український президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт щодо ліквідації Окружного адмінсуду Києва. Документ позначений як невідкладний.

У Зеленського пояснили, що відповідно до Конституції, суд ліквідовується законом, проєкт якого вносить до парламенту президент. Перед цим він консультується з Вищою радою правосуддя.

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В Офісі президента також зазначили, що у демократичному суспільстві повага й довіра до суду мають бути безумовними. Проте там, де вмирає довіра, закінчується й демократія.

"ОАСК мав достатньо часу, аби одуматися, подивитися у дзеркало та віднайти там прості речі, які так шукають у ньому суспільство й держава, – справедливість, неупередженість і чесність", – додали там.

Й зауважили, що замість цього з'являються чергові скандали з "плівками", корупція пов'язаних з судом людей та численні сумнівні рішення. Через це довіра до ОАСК втрачена.

Що сказав Зеленський

6 квітня на хабарі спіймали Юрія Зонтова – брата Павла Вовка, скандального очільника ОАСК, а також ще одного адвоката. Під час обшуків у них знайшли чималу суму готівки.

Глава держави підкреслив, що Окружний адмінсуд Києва так і не зміг повернути довіру до себе, проте впорався з поверненням скандалів та дивних рішень, далеких від розуміння справедливості.

Досить сейфів, набитих мільйонами готівки, у пов'язаних із керівництвом суду осіб або очікування чергових записів скандальних розмов з кабінетів суддів,

– наголосив він.

Президент також запевнив, що суд, одним рішенням якого може бути поставлений хрест на будь-якому досягненні чи реформі держави, буде ліквідований.

Скандал навколо ОАСК та Павла Вовка: основне

Очільника цього суду Павла Вовка та інших суддів підозрюють у спробі узурпації влади. Відповідні "плівки" ще у 2019 році оприлюднило НАБУ.

За даними детективів, вони могли ухвалювати рішення, вигідні певним політикам та представникам бізнесу. Сам Вовк заперечує всі звинувачення.

Судді ОАСК, зокрема: