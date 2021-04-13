Довіра втрачена: Зеленський ініціював ліквідацію Окружного адмінсуду Києва

Український президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт щодо ліквідації Окружного адмінсуду Києва. Документ позначений як невідкладний.
Джерело:Офіс Президента
У Зеленського пояснили, що відповідно до Конституції, суд ліквідовується законом, проєкт якого вносить до парламенту президент. Перед цим він консультується з Вищою радою правосуддя.
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В Офісі президента також зазначили, що у демократичному суспільстві повага й довіра до суду мають бути безумовними. Проте там, де вмирає довіра, закінчується й демократія.
"ОАСК мав достатньо часу, аби одуматися, подивитися у дзеркало та віднайти там прості речі, які так шукають у ньому суспільство й держава, – справедливість, неупередженість і чесність", – додали там.
Й зауважили, що замість цього з'являються чергові скандали з "плівками", корупція пов'язаних з судом людей та численні сумнівні рішення. Через це довіра до ОАСК втрачена.Довідка. 6 квітня на хабарі спіймали Юрія Зонтова – брата Павла Вовка, скандального очільника ОАСК, а також ще одного адвоката. Під час обшуків у них знайшли чималу суму готівки.
Що сказав Зеленський
Глава держави підкреслив, що Окружний адмінсуд Києва так і не зміг повернути довіру до себе, проте впорався з поверненням скандалів та дивних рішень, далеких від розуміння справедливості.
Досить сейфів, набитих мільйонами готівки, у пов'язаних із керівництвом суду осіб або очікування чергових записів скандальних розмов з кабінетів суддів,
– наголосив він.
Президент також запевнив, що суд, одним рішенням якого може бути поставлений хрест на будь-якому досягненні чи реформі держави, буде ліквідований.
Скандал навколо ОАСК та Павла Вовка: основне
Очільника цього суду Павла Вовка та інших суддів підозрюють у спробі узурпації влади. Відповідні "плівки" ще у 2019 році оприлюднило НАБУ.
За даними детективів, вони могли ухвалювати рішення, вигідні певним політикам та представникам бізнесу. Сам Вовк заперечує всі звинувачення.
Судді ОАСК, зокрема:
- повернули проспекту Степана Бандери у Києві його попередню назву – Московський;
- скасували постанову про нову редакцію українського правопису;
- визнали незаконною націоналізацію "Приватбанку";
- призупинили перейменування Української православної церкви Московського патріархату.