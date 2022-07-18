Зеленський вніс у Раду постанову про звільнення Баканова

Президент Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради постанову про звільнення голови СБУ Івана Баканова. Напередодні його усунули з посади.

Відповідна постанова до парламенту надійшла 18 липня. Найближчим часом питання звільнення Івана Баканова мають розглянути депутати.

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Питання звільнення Баканова можуть розглянути на наступному засіданні

Нардеп Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі повідомив, що питання про звільнення голови СБУ Івана Баканова розглянуть уже на наступному пленарному засіданні Верховної Ради.

На найближчому пленарному засіданні першим пунктом порядку денного буде звільнення з посади Голови Служби безпеки України Івана Баканова,

– повідомив Железняк.

Усунення Баканова з посади

Увечері 17 липня президент Володимир Зеленський підписав указ про усунення Івана Баканова від виконання обов'язків голови СБУ, посилаючись на 47 статтю Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, в якій йдеться про неналежне виконання службових обов'язків, що мало значні наслідки.

Також президент своїм указом відсторонив від посади генпрокурорку Ірину Венедіктову, посилаючись на закон "Про правовий режим воєнного стану".

У вечірньому зверненні Зеленський пояснив, що причиною такого рішення стало те, що серед прокурорів та співробітників виявилося близько 60 зрадників, які після повномасштабного вторгнення росії залишилися на тимчасово окупованих територіях та почали працювати на ворога.

Стаття, за якою усунули Баканова від виконання обов'язків, передбачає проведення службового розслідування. Тимчасово виконуючим обов'язки президент призначив першого заступника Баканова Василя Малюка.

Радник Офісу президента Андрій Смирнов пояснив, що для усунення Івана Баканова була низка причин, однак останньою краплею стало повідомлення про державну зраду голові СБУ в автономній республіці Крим Олегу Кулінічу. Його затримання стало гучним скандалом.

Кулініч співпрацював з російськими спецслужбами та передавав їм секретні дані. Водночас він очолював управління СБУ в Криму до березня 2022 року.

Зазначимо, що напередодні в Офісі Президента уточнювали, що укази президента про відсторонення та усунення не означали звільнення, тобто була ймовірність поновлення Баканова та Венедіктової на посадах. Тепер, вочевидь, поновлення на посаді можливе лише для Ірини Венедіктової. Зараз виконувачем обов'язків генерального прокурора є Олексій Симоненко.

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