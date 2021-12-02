Зеленський вніс у Раду законопроєкт про подвійне громадянство

Володимир Зеленський вніс на розгляд нардепів законопроєкт про подвійне громадянство. Цей документ глава держави визначив як невідкладний.

Відповідний законопроєкт №6368 надійшов до парламенту 2 грудня. Його одразу ж передали на розгляд керівництву. Текст документа поки не оприлюднили.

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Згідно з чинним законодавством, якщо українець добровільно набуває громадянства іншої держави, це є підставою для припинення громадянства України. Проте відбувається це не автоматично, а виключно з дня видачі президентського указу щодо конкретної людини. Тож чимало українців зараз фактично мають також й інші громадянства.

Ініціатором законопроєкту є президент

Про цей законопроєкт глава держави висловився напередодні, 1 грудня, під час виступу у Верховній Раді. Він наголосив, що питання множинного громадянства є важливим для діаспори. Мовляв, ухвалення цього рішення дозволить українцям зі всього світу почуватися не людьми українського походження, а саме громадянами України.

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