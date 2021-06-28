Зеленський вніс у Раду законопроєкт про Великий державний герб України

У День Конституції, 28 червня, Володимир Зеленський привітав громадян зі святом з трибуни парламенту. Під час виступу президент заявив, що вніс до Верховної Ради проєкт закону про Великий державний герб України.

Глава держави зазначив, що доповідатиме про законопроєкт під час його розгляду на пленарному засіданні перший очільник країни Леонід Кравчук.

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Відповідно до статі 93 Конституації України я вношу на розгляд Верховної Ради проєкт закону про Великий державний герб України та визначаю його як невідкладний для позачергового розгляду Верховною Радою,

– сказав Володимир Зеленський.

Він також поядякував багатьом депутатам і фракціям, які долучені до цього процесу. За словами президента, законопроєкт дуже важливий.

Її ухвалили через 5 років після проголошення Незалежності.

В Україні 28 червня 2021 року відзначають 25-річчя Конституції.