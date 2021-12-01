Зеленський вносить у Раду законопроєкт про множинне громадянство
Джерело:24 канал
Володимир Зеленський внесе до Верховної Ради законопроєкт про подвійне громадянство. За його словами, у світі є 65 мільйонів українців.
Президент заявив, що для українців, які мешкають за кордоном, є важливим питання множинного громадянства. Зокрема, у США, Канаді та Євросоюзі.
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Як розповів Зеленський, вперше українці з усього світу почуватимуться не діаспорою, не людьми українського походження, а громадянами України.
Сьогодні (1 грудня – 24 канал) я вношу відповідний законопроєкт на розгляд. Нас 65 мільйонів,
– наголосив президент.
Зеленський вносить у Раду законопроєкт про множинне громадянство: дивіться відео
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Подвійне громадянство в Україні: останні новини
- Володимир Зеленський у березні ввів у дію рішення Ради нацбезпеки й оборони щодо подвійного громадянства. Олексій Данілов заявив, що "ми рухаємося в бік цивілізованих держав, які дозволяють подвійне громадянство".
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначив, що Україна планує дозволити подвійне громадянство з державами Євросоюзу та іншими "дружніми країнами".
- Денис Шмигаль заявив, що підтримує ідею запровадження подвійного громадянства в Україні. Прем'єр-міністр зазначив, що у багатьох цивілізованих країнах це звичайна норма.