Зеленський вносить у Раду законопроєкт про множинне громадянство

1 грудня 2021 , 10:43
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Джерело:

24 канал

Володимир Зеленський внесе до Верховної Ради законопроєкт про подвійне громадянство. За його словами, у світі є 65 мільйонів українців.

Президент заявив, що для українців, які мешкають за кордоном, є важливим питання множинного громадянства. Зокрема, у США, Канаді та Євросоюзі. 

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Як розповів Зеленський, вперше українці з усього світу почуватимуться не діаспорою, не людьми українського походження, а громадянами України.

Сьогодні (1 грудня – 24 канал)  я вношу відповідний законопроєкт на розгляд. Нас 65 мільйонів,
– наголосив президент. 

Зверніть увагу! В Україні заборонене подвійне громадянство, однак ведуть розмови, аби його дозволити. Зокрема, таку обіцянку українській діаспорі в США дав президент Володимир Зеленський.

Зеленський вносить у Раду законопроєкт про множинне громадянство: дивіться відео

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Подвійне громадянство в Україні: останні новини

  • Володимир Зеленський у березні ввів у дію рішення Ради нацбезпеки й оборони щодо подвійного громадянства. Олексій Данілов заявив, що "ми рухаємося в бік цивілізованих держав, які дозволяють подвійне громадянство".
  • Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначив, що Україна планує дозволити подвійне громадянство з державами Євросоюзу та іншими "дружніми країнами".
  • Денис Шмигаль заявив, що підтримує ідею запровадження подвійного громадянства в Україні. Прем'єр-міністр зазначив, що у багатьох цивілізованих країнах це звичайна норма.
Автор: Тетяна Кійовська