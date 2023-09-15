Зеленський нагородив бійців на Запорізькому напрямку

Президент України Володимир Зеленський нагородив українських бійців, які воюють та звільнюють окуповані території на Півдні України. Щоденно наші бійці проявляють неабияку мужність та героїзм на полі бою.

Глава держави вручив нагороди військовослужбовцям, які знищують окупантів на Запорізькому напрямку. Відзнаки Зеленський передав особисто.

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Президент подякував кожному захиснику й захисниці, хто поступово, крок за кроком звільняє українську землю від російських загарбників.

Воїни 82-ї окремої десантно-штурмової бригади, дякую за захист України на Запорізькому напрямку! Усім, хто зараз у бою, на бойових постах, на бойових завданнях. Робимо все можливе, щоб наші міста й села, які зараз в окупації, могли знову відчути нормальне та вільне життя,

– йдеться у дописі Зеленського.

Президент вручає відзнаки бійцям 82-ї окремої десантно-штурмової бригади / Фото: Володимир Зеленський

Ситуація на Півдні: останні новини

За даними розвідки Естонії, найважливіші події зараз розгортаються на території Запорізької області. Саме тому російські окупанти намагаються контратакувати на інших напрямках.

Збройні Сили мають успіхи у районах південніше та південно-східніше Роботиного. Наші захисники просуваються та закріплюються на досягнутих рубежах.

Також триває наступальна операція Сил оборони на Таврійському напрямку, який охоплює окуповану частину Запорізької області, частину Донецької разом із лінією фронту до Авдіївки. Українські військові практично щодня просуваються на 50 – 100 – 200 метрів. Проте ворог продовжує стягувати резерви на Запорізький напрямок.