"Дуже вірю в ці нові покоління": Зеленський вручив паспорти дітям загиблих Героїв України

У День державності Володимир Зеленський вручив паспорти юним українцям, батьки яких віддали своє життя або продовжують боротися за батьківщину.

Зокрема, цим юним українцям уже виповнилося 14 років, тому це їх перший паспорт громадянина України. Вручення відбулося на Михайлівській площі у Києві.

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Зеленський вручив паспорти дітям українських героїв

Володимир Зеленський вручив паспорти громадянина України 16 юним українцям, які досягли 14-річного віку. Серед них діти українських захисників, які продовжують звільняти Україну від російських загарбників, діти героїв, які віддали свої життя за нашу державу і юнаки, які були змушені покинути свій дім через загрозу життю з боку окупантів.

Зеленський вручив паспорти юним українцям / Фото Офісу Президента

Сам Зеленський зазначив, що це діти народу, який не зламати, а також діти України, яка переможе.

Життя завжди перемагає. Сьогодні мав честь вручити паспорт громадянина України хлопцям і дівчатам, які є поколінням, заради якого ми боремось,

– сказав він.

16 молодих українців отримали паспорти з рук Зеленського / Відео з телеграм-каналу Володимира Зеленського

Наостанок президент наголосив, що дуже вірить у покоління нових українців. Він запевнив, що Україна обов'язково переможе росіян у цій війні.

Зеленський провів урочистості на честь Дня державності