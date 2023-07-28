"Дуже вірю в ці нові покоління": Зеленський вручив паспорти дітям загиблих Героїв України
Джерело:Володимир Зеленський
У День державності Володимир Зеленський вручив паспорти юним українцям, батьки яких віддали своє життя або продовжують боротися за батьківщину.
Зокрема, цим юним українцям уже виповнилося 14 років, тому це їх перший паспорт громадянина України. Вручення відбулося на Михайлівській площі у Києві.
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Зеленський вручив паспорти дітям українських героїв
Володимир Зеленський вручив паспорти громадянина України 16 юним українцям, які досягли 14-річного віку. Серед них діти українських захисників, які продовжують звільняти Україну від російських загарбників, діти героїв, які віддали свої життя за нашу державу і юнаки, які були змушені покинути свій дім через загрозу життю з боку окупантів.
Зеленський вручив паспорти юним українцям / Фото Офісу Президента
Сам Зеленський зазначив, що це діти народу, який не зламати, а також діти України, яка переможе.
Життя завжди перемагає. Сьогодні мав честь вручити паспорт громадянина України хлопцям і дівчатам, які є поколінням, заради якого ми боремось,
– сказав він.
16 молодих українців отримали паспорти з рук Зеленського / Відео з телеграм-каналу Володимира Зеленського
Наостанок президент наголосив, що дуже вірить у покоління нових українців. Він запевнив, що Україна обов'язково переможе росіян у цій війні.
Зеленський провів урочистості на честь Дня державності
- Володимир Зеленський у День державності 28 липня звернувся до українців з Михайлівської площі. Він наголосив, що це свято українці вдруге відзначають в умовах повномасштабної війни.
- Президент наголосив, що державність стає найвищою жертвою життям, яке наші Герої віддають заради всіх нас. Він підкреслив, що зараз для нас перемогти – це визначити національний шлях на покоління вперед.
- Глава держави також запевнив, що Україну та весь наш народ не здолати навіть попри втому. За його словами, зло завжди програє, а наш народ обов'язково переможе.
- Президент також вручив державні нагороди українським захисникам. Зокрема, зірки Героїв України та інші цінні нагороди нашої держави.