Деякі норми закону про мобілізацію потрібно коригувати, – Зеленський

Деякі норми закону про мобілізацію, не підтримані суспільством і представниками війська, треба трохи коригувати.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Володимира Зеленському "Українському радіо", інформує 24 Канал.

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"Є різні сторони цього закону... Але якщо ті чи інші норми законодавства не підтримані суспільством, передусім – представниками війська, деякі речі треба трішечки коригувати. Мені здається, це правильно", – сказав Зеленськй.

Президент додав, що згідно з доповідями вищого військового керівництва країни "є речі, які вони повинні владнати, є — які йдуть, як і були заплановані".

За словами Зеленського, війна – це виклик, мобілізація – це виклик, бронювання – це виклик. Треба знайти баланс, щоб не втратити єдність у війську і в суспільстві.

"Не втратити зв'язок між воїном і громадянином в тилу. І ще складні виклики — не втратити єдність українців, які з різних причин перебувають за кордоном", — додав глава держави.