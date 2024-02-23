Зеленський переконаний, що виграв би вибори, якби вони відбулися

Президент Володимир Зеленський заявив, що не скасовував виборів в Україні. Єдина причина цьому – воєнний стан.

Про це глава держави розповів в інтерв'ю телеканалу Fox News. За його словами, наразі він має найбільшу підтримку серед населення.

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Наразі я маю найбільшу підтримку в суспільстві. Тому якщо ми проведемо вибори зараз, то люди оберуть мене. Тож не треба говорити, що я намагаюся втриматися при владі. Я б виграв вибори, якби вони відбулись,

– сказав Володимир Зеленський.

Він також зауважив, що перенесення виборів є законним і ця норма встановлена не ним.

"Закон каже, що під час воєнного стану не можна проводити вибори. Це не якийсь закон, ухвалений при мені. Він був з самого початку", – сказав президент.

Дискусії щодо виборів

Раніше, Володимир Зеленський заявив, що готовий до проведення президентських виборів. Втім, більшість українців вважають голосування "небезпечним" і "безглуздим" під час повномасштабного вторгнення.

В Офісі Президента заявили, що президентські вибори в Україні можуть відбутися за умови виконання 4 пунктів: вибори мають бути визнані світом як демократичні; щоб кожен з українських захисників, які зараз воюють, зміг проголосувати; щоб кожен, хто тимчасово виїхав, зміг висловити свою думку.

Одна з умов – фінансування виборів, адже глава держави "не збирається використовувати гроші країни, яких не вистачає для зброї, для підтримання економіки, сплати пенсій чи соціальної сфери – на вибори".

Зрештою, українські парламентарі підписали спільний меморандум стосовно виборів в нашій державі й погодилися провести їх лише після завершення воєнного стану.

. Президентські вибори в Україні мали відбутися у кінці березня 2024 року. Секретар ради нацбезпеки та оборони (РНБО) України Олексій Данілов заявив, що вибори відбудуться одразу після завершення воєнного стану.