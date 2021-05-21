Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції проти кримінальних авторитетів

Президент Володимир Зеленський 21 травня ввів у дію рішення Ради нацбезпеки на оборони від 14 травня. Мовиться про санкції проти "злодіїв у законі" і кримінальних авторитетів.

Контроль за виконанням рішення РНБО Зеленський поклав на секретаря відомства Олексія Данілова. Указ набрав чинності 21 травня.

Актуально Зеленський запровадив санкції проти ватажків бойовиків та Аксьонова

Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 травня 2021 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)",

– мовиться в указі президента.

Що відомо про санкції проти "злодіїв у законі"

У списку опинилися 650 юридичних та фізичних осіб. За словами Зеленського, більшість з них перебувають не в Україні. Він зауважив, що кількість тих, хто є на волі на території нашої держави, зменшилась удвічі: з 34 до 17 осіб.

Влада вирішила заблокувати активи таких осіб. Крім того, їм заборонили в'їзд на територію України, скасували візи, посвідки на проживання тощо. До речі, такі обмеження ввели безстроково.

Хто опинився під санкціями

Окупаційний "очільник" Криму Сергій Аксьонов;

"Злодії у законі" Полікарп Джанелідзе, Андрій Недзельський, Сергій Лисенко, Георгій Хмелідзе, Асоян Нодар і Сергій Олійник;

ватажок бойовиків так званої "ДНР" Денис Пушилін;

ватажок бойовиків вигаданої "ЛНР" Леонід Пасічник;

138 російських компаній та ЗМІ. Зауважимо, для них обмеження ввели на 3 роки.

Хто потрапив у санкційний список: читайте документ