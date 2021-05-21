Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції проти кримінальних авторитетів

Президент Володимир Зеленський 21 травня ввів у дію рішення Ради нацбезпеки на оборони від 14 травня. Мовиться про санкції проти "злодіїв у законі" і кримінальних авторитетів.
Контроль за виконанням рішення РНБО Зеленський поклав на секретаря відомства Олексія Данілова. Указ набрав чинності 21 травня.
Актуально Зеленський запровадив санкції проти ватажків бойовиків та Аксьонова
Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 травня 2021 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)",
– мовиться в указі президента.
Що відомо про санкції проти "злодіїв у законі"
У списку опинилися 650 юридичних та фізичних осіб. За словами Зеленського, більшість з них перебувають не в Україні. Він зауважив, що кількість тих, хто є на волі на території нашої держави, зменшилась удвічі: з 34 до 17 осіб.
Влада вирішила заблокувати активи таких осіб. Крім того, їм заборонили в'їзд на територію України, скасували візи, посвідки на проживання тощо. До речі, такі обмеження ввели безстроково.
Хто опинився під санкціями
- Окупаційний "очільник" Криму Сергій Аксьонов;
- "Злодії у законі" Полікарп Джанелідзе, Андрій Недзельський, Сергій Лисенко, Георгій Хмелідзе, Асоян Нодар і Сергій Олійник;
- ватажок бойовиків так званої "ДНР" Денис Пушилін;
- ватажок бойовиків вигаданої "ЛНР" Леонід Пасічник;
- 138 російських компаній та ЗМІ. Зауважимо, для них обмеження ввели на 3 роки.
Хто потрапив у санкційний список: читайте документ
Зверніть увагу! 20 травня правоохоронці затримали 2 найвпливовіших "злодіїв в законі" в Україні – "Умку" та "Лашу Сван". Відомо, що вони контролювали криміналітет у Дніпропетровській, Одеській, Миколаївській та Запорізькій областях, а також в частині Західного регіону. Це затримання стало початком боротьби влади з "кримінальним світом".