Зеленський ввів у дію санкції проти ватажка бойовиків Пушиліна і нардепа Деркача
Джерело:Офіс Президента
Рада національної безпеки й оборони 20 серпня запровадила санкції проти ватажка проросійських бойовиків на Донбасі Дениса Пушиліна та народного депутата Андрія Деркача. Володимир Зеленський підписав укази, які вводять у дію обмеження.
Відповідні документи вже опубліковані на сайті Офісу Президента. Вони набувають чинності з дня підписання – 22 серпня 2021 року.
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Зеленський увів у дію рішення РНБО про санкції проти Пушиліна і Деркача
Відповідно до указів президента №378 та №379, набувають чинності обмеження проти фізичних та юридичних осіб. Серед тих, хто потрапили до санкційного списку – ватажок бойовиків на тимчасово окупованих територіях Донбасу Денис Пушилін і нардеп Андрій Деркач.
Також Зеленський ввів у дію санкцію проти:
- Антона Сімоненка;
- Петра Журавля;
- Андрія Теліженка;
- Дмитро Ковальчука;
- Констянтина Килимника.
Щодо них буде застосовано низку персональних економічних та інших обмежувальних заходів. Санкції передбачають блокування активів, обмеження торговельних операцій. До того ж вказані особи не зможуть виводити капітали за межі нашої країни.
Також обмеження торкнулися і деяких компаній, пов'язаних з засобами масової інформації. Зокрема це товариства з обмеженою відповідальністю "Ера-Медіа", "Інформаційне агентство "Онлі Ньюз", "Скептик" та інші.
Крім цього, президент доручив Міністерству закордонних справ України повідомити компетентні органи ЄС та США та інших країн про застосування санкцій і порушити перед ними питання про запровадження аналогічних обмежувальних заходів.
Останнє засідання РНБО: гучні рішення
- Ради нацбезпеки й оборони провела 20 серпня чергове засідання. За результатами було запроваджено санкції через переслідування жителів окупованого Криму.
- Також РНБО ввела обмеження проти головного редактора "Страна.UA" Ігоря Гужви, пропагандистів Ольги та Анатолія Шаріїв. Володимир Зеленський одразу після засідання РНБО підписав указ, який вводить у дію обмежувальні заходи.