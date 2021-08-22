Зеленський ввів у дію санкції проти ватажка бойовиків Пушиліна і нардепа Деркача

Рада національної безпеки й оборони 20 серпня запровадила санкції проти ватажка проросійських бойовиків на Донбасі Дениса Пушиліна та народного депутата Андрія Деркача. Володимир Зеленський підписав укази, які вводять у дію обмеження.

Відповідні документи вже опубліковані на сайті Офісу Президента. Вони набувають чинності з дня підписання – 22 серпня 2021 року.

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Відповідно до указів президента №378 та №379, набувають чинності обмеження проти фізичних та юридичних осіб. Серед тих, хто потрапили до санкційного списку – ватажок бойовиків на тимчасово окупованих територіях Донбасу Денис Пушилін і нардеп Андрій Деркач.

Також Зеленський ввів у дію санкцію проти:

Антона Сімоненка;

Петра Журавля;

Андрія Теліженка;

Дмитро Ковальчука;

Констянтина Килимника.

Щодо них буде застосовано низку персональних економічних та інших обмежувальних заходів. Санкції передбачають блокування активів, обмеження торговельних операцій. До того ж вказані особи не зможуть виводити капітали за межі нашої країни.

Також обмеження торкнулися і деяких компаній, пов'язаних з засобами масової інформації. Зокрема це товариства з обмеженою відповідальністю "Ера-Медіа", "Інформаційне агентство "Онлі Ньюз", "Скептик" та інші.

Крім цього, президент доручив Міністерству закордонних справ України повідомити компетентні органи ЄС та США та інших країн про застосування санкцій і порушити перед ними питання про запровадження аналогічних обмежувальних заходів.

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