Чому зима для України буде небезпечною: Зеленський у Брюсселі попередив про загрозу

Україна готується до чергової складної зими, коли Росія намагатиметься підірвати стабільність енергосистеми. Зеленський закликав партнерів надіслати більше систем протиповітряної оборони під час свого візиту до Європейської ради.

Зеленський вчергове нагадав партнерам про важливість підтримати Україну у період зими. Про це він сказав журналістам у Європейській раді, передає 24 Канал.

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Що чекає на українців цієї зими

Зеленський у Європейській раді нагадав про неминучі виклики, що чекають на Україну цієї зими.

Зима наближається. І для нас зими завжди складні, а ця ще і небезпечна. Тому ми, звичайно, підготувалися. Ми виконали своє домашнє завдання. Але нам треба все ж таки отримати системи протиповітряної оборони,

– заявив президент.

Він додав, що більше деталей наразі повідомити не може.

Небезпечна зима

Щозими Росія посилює свої ракетні атаки на енергетичний сектор України, коли споживання електроенергії зростає, намагаючись створити дефіцит потужностей.

Нагадаємо, 15 жовтня Зеленський провів Ставку, яка була повністю присвячена питанням енергетики. На ній обговорили всі рівні захисту енергетичної інфраструктури. Окрему увагу приділили ППО.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Литвиненко також повідомляв, що Україна готується до масованих ударів російських агресорів під час осінньо-зимового періоду.