Часті поїздки Зеленського на бойові позиції: військовий експерт припустив, яка їхня мета

Останніми тижнями почастішали поїздки Президента України Володимира Зеленського на гарячі точки фронту. Він зокрема відвідав найгарячіший ділянку – Бахмут та зону бойових дій в Запоріжжі.

Так українське військово-політичне керівництво створює психологічний тиск на росіян, адже їхній так званий лідер переважно воліє не покидати свого бункера. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Петро Черник.

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Черник переконаний, що так Верховний Головнокомандувач ЗСУ тисне на ворога.

На російських інформаційних майданчиках є нескінченне виття, що українці це боягузи, а особливо боягузи це військово-політичне керівництво нашої держави,

– додав мовець.

Однак зважаючи на часті поїздки Зеленського, все це виглядає як маячня.

Путіна в такій ситуації не можливо побачити

Військовий експерт переконаний, що поїздки української влади на фронт є абсолютно правильно рефлексією на пропагандистські заяви росіян. Так Володимир Зеленський змушує противника нервувати, адже побачити його лідера в подібних ситуаціях практично неможливо.

Він здатний лише приїхати в Маріуполь, трошки побути там і щезнути. Натомість українське командування вдало тисне на психологічний і моральний стан росіян,

– резюмував Черник.

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