Зеленський в ювілей ЗСУ відвідав військових в ООС: фото з передової

Зеленський вручив 5 військовослужбовцям державні нагороди. Він подякував бійцям та побажав їм берегти себе, аби колись мати змогу розповісти про героїзм українського війська нащадкам.

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Маю честь сьогодні бути разом з вами. Дякую вам за те, що захищаєте суверенітет і територіальну цілісність України,

– наголосив Зеленський.

Президент переконаний, що з такими людьми Україна обов'язково переможе. Також він ознайомився з оперативною ситуацією в зоні проведення ООС та оглянув командний пункт однієї з бригад ЗСУ.

Зеленський приїхав на передову / Фото Офісу Президента:

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