Зеленський в ювілей ЗСУ відвідав військових в ООС: фото з передової
Джерело:Офіс Президента
Президент Володимир Зеленський у День Збройних сил приїхав на Донеччину у зону Операції об'єднаних сил. Він поспілкувався з військовими та вручив їм подарунки.
Зеленський вручив 5 військовослужбовцям державні нагороди. Він подякував бійцям та побажав їм берегти себе, аби колись мати змогу розповісти про героїзм українського війська нащадкам.
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Маю честь сьогодні бути разом з вами. Дякую вам за те, що захищаєте суверенітет і територіальну цілісність України,
– наголосив Зеленський.
Президент переконаний, що з такими людьми Україна обов'язково переможе. Також він ознайомився з оперативною ситуацією в зоні проведення ООС та оглянув командний пункт однієї з бригад ЗСУ.
Зеленський приїхав на передову / Фото Офісу Президента:
День ЗСУ: що треба знати
- Збройні Сили України 6 грудня святкують 30-річний ювілей.
- Зеленський вже подякував військовим та ветеранам за службу, стійкість та героїзм. Він наголосив, що українці пишаються ЗСУ.
- Відео з привітанням опублікував також головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Він зазначив, що українська армія пройшла складний шлях свого розвитку, але зараз вона є однією з провідних у світі.
- Масштабні святкування відбуваються у різних містах. Наприклад, у Львові на Личаківському кладовищі вшанували пам'ять загиблих захисників.
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