А коли вони ще знаходять, – Зеленський заінтригував згадкою про флот морських дронів
5 травня 2023, 16:00Читать новость на русском
Платформа United 24 допомагає створювати перший флот морських дронів. Президент Володимир Зеленський натякнув на вельми успішне використання цих засобів.
Зеленський наголосив, що створення такого флоту захоплює. Про це глава держави розповів на заході до першої річниці фандрейзингової платформи United24, інформує 24 Канал.
До речі Зараз засідка та полювання, – Ступак припустив, коли морські дрони потішать новинами
А коли вони ще знаходять...І вони знаходять,
– натякнув Зеленський.
Після цього весь зал з усмішкою поаплодував. Далі президент зазначив, що продовжувати цю тему не варто, хоча вона й дуже приємна.
До речі, раніше Зеленський заявляв, що морські дрони – ноу-хау, яке принесло певний результат.
Що відомо про флот морських дронів
- 11 листопада 2022 року оголосили про створення першого у світі флоту зі 100 морських дронів. Донати на дрони збирають через фандрейзингову платформу United24.
- Один апарат коштує 10 мільйонів гривень. У вартість входить: дрон, який оснащений системою автопілотування, відеопідсистемами, зокрема нічного бачення, зв'язком, захищеним від впливу ворожих засобів РЕБ, резервними модулями зв’язку та бойовою частиною.
- Станом на початок березня через United24 задонатили понад 500 мільйонів гривень на перший у світі флот морських дронів.