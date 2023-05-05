А коли вони ще знаходять, – Зеленський заінтригував згадкою про флот морських дронів

Платформа United 24 допомагає створювати перший флот морських дронів. Президент Володимир Зеленський натякнув на вельми успішне використання цих засобів.

Зеленський наголосив, що створення такого флоту захоплює. Про це глава держави розповів на заході до першої річниці фандрейзингової платформи United24, інформує 24 Канал.

До речі Зараз засідка та полювання, – Ступак припустив, коли морські дрони потішать новинами

А коли вони ще знаходять...І вони знаходять,

– натякнув Зеленський.

Після цього весь зал з усмішкою поаплодував. Далі президент зазначив, що продовжувати цю тему не варто, хоча вона й дуже приємна.

До речі, раніше Зеленський заявляв, що морські дрони – ноу-хау, яке принесло певний результат.

Що відомо про флот морських дронів