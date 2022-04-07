Зеленський закликав Грецію допомогти із гуманітарною місією у Маріуполь

Маріуполь потребує гуманітарної допомоги. А люди, які там перебувають, потребують порятунку. У четвер 7 квітня Володимир Зеленський закликав Грецію допомогти з гуманітарною місією до міста.

Він розповів, що Росія блокує Маріуполь з початку березня. Російські війська не пропускають елементарні вантажі як на суші, так і у морі.

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Зеленський пригадав грецьку таємну організацію "Філікі Етерія", яка зародилась в Одесі й відіграла значну роль в історії Греції.

Я закликаю вас зараз створити таку спілку друзів, яка зможе врятувати українців та греків півдня нашої держави, яка зможе допомогти Маріуполя… Я впевнений, що сила Греції може допомогти реалізувати цю місію. Рахунок іде на дні,

– наголосив Зеленський.

Він запросив грецький парламент послухати двох захисників Маріуполя, які є етнічними греками. Вони розповіли про моторошну ситуацію в місці та також попросили про допомогу.

Україна вдячна Греції, але потребує більше допомоги

Повернувшись до своєї промови, президент України подякував Греції за вже надану оборонну та гуманітарну підтримку, а також за участь в санкційній політиці. Але це не допомогло Маріуполю – знищення міста, як і депортація людей окупантами, продовжуються.

Тож Зеленський закликав грецький парламент використовувати вплив їхньої держави як члена ЄС для організації порятунку Маріуполя.

Я закликаю вас зробити більше для того, щоб Росія почала шукати мир і відмовилась навіть від мрій підкорення України,

– заявив президент України.

Він наголосив, що наразі російська армія руйнує людські життя, а також історію і спадщину. Не лише України, а й Греції.

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