Має бути офіційно, – Зеленський закликав світ визнати Росію терористом

Володимир Зеленський закликав світ відреагувати на потужний ракетний обстріл у Харкові. Країни мають офіційно сказати, що Росія здійснює міжнародний тероризм.

Президент звернувся до абсолютно всіх держав світу. Вони мають негайно і дієво визнати Росію державою-терористом, інформує 24 канал.

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Зеленський: Вимагаємо відповідальності у судах

Зеленський підкреслив, що дії Кремля – це злочинна тактика агресора, яка має бути помітна. Мовиться про офіційну позицію світової спільноти про те, що росіяни здійснюють державний тероризм.

Має бути офіційно державою-терористом. Вимагаємо повної відповідальності для терористів у міжнародних судах,

– закликав президент.

Заклик Зеленського про світове визнання Росії як країни-терориста: дивіться відео



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