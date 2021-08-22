Зеленський закликав тиснути на Росію, поки не буде нормандської зустрічі: заява Меркель

Володимир Зеленський заявив, що потрібно тиснути на Росію, доки не вдасться провести перемовини у нормандському форматі. Ангела Меркель додала, що хоче ще раз провести саміт "нормандської четвірки" на рівні президентів.

До України прилетіла канцлерка Німеччини Ангела Меркель. Вона вже поспілкувалася з Володимиром Зеленським. Після цього лідери держав провели спільний брифінг.

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Зеленський про необхідність тиску на Росію

Президент України заявив, що українська сторона підтримує проведення нормандської зустрічі.

Наша позиція щодо проведення саміту "нормандської четвірки" незмінна. Допоки відсутній прогрес, тиск на Росії має зберігатись. Ми хочемо бачити активні зусилля партнерів,

– зазначив Зеленський.

Глава держави уточнив, що Україна, Німеччина та Франція повинні мати консолідовану позицію щодо мирного врегулювання на Донбасі.

Зеленський також наголосив, що Україна прагне домогтися режиму постійного і сталого дотримання вогню, обміну утримуваними особами, відкриття КПВВ зі сторони тимчасово окупованих територій, а також доступу туди представників Червоного хреста.

Меркель про бажання нового саміту "нормандської четвірки"

Водночас канцлерка Німеччини повідомила, що у напрямку нормандського формату все йде не так, як би вона хотіла.

Я хотіла б також провести (зустріч – 24 канал) ще раз на рівні президентів, на вищому політичному рівні, і запросити і російського, і французького, і українського президентів,

– сказала Меркель.

Вона уточнила, що якщо розробити правильний порядок денний, то це стане можливим.