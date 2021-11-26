Зеленський заперечив повернення повноважень Татарову
Джерело:24 канал
Президент Володимир Зеленський прокоментував повернення повноважень заступнику голови ОП Олегу Татарову. За словами гаранта, таке рішення може означати те, що ймовірно конфлікту інтересів у нього більше немає. Однак під час перерви президент заперечив цю інформацію.
За словами Зеленського, заступники голови Офісу Президента є кадрами Андрія Єрмака. Про це глава держави розповів під час пресмарафону 26 листопада.
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Під час перерви Зеленський заперечив повернення повноважень
Президент заявив, що Олега Татарова на посаду обирав заступника голови ОП обирав Андрій Єрмак, а затверджував він. Володимир Зеленський переконаний, що якщо Олегу Татарову повернули повноваження, то у нього більше немає конфлікту інтересів, через який його обмежили у грудні 2020 року.
Однак після оголошення перерви, за інформацією телеграм-каналу "Бабель", Володимир Зеленський заявив, що інформація про повернення Олегу Татарову всіх повноважень є неправдивою.
Жодних повноважень щодо співпраці НАБУ, прокуратури та СБУ йому не повернули,
– заявив Зеленський.
Президент припустив, що журналістка Марія Жартовська, яка спитала його про Татарова, могла помилитися.
Обмеження повноважень Татарова: головне
- Заступника голови Офісу Президента Олега Татарова підозрюють в корупційному скандалі, який завдав державі збитків у розмірі 81 мільйон гривень.
- У грудні 2020 року Офіс генпрокурора забрав справу в НАБУ та передав СБУ. Через це Татарову не обрали запобіжного заходу. Однак матеріалів справи так і не передали до суду.
- Наприкінці 2020 року Андрій Єрмак позбавив Олега Татарова частини повноважень, які стосувалися співпраці з правоохоронними органами.
- У СБУ заявили, що не мають законних підстав для того, щоб розслідувати справу Татарова і після рішення про передання справи з НАБУ, в СБУ нібито так і не отримали усіх документів.