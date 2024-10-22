Зеленський заперечив, що планував звільнити Умєрова та Буданова

Володимир Зеленський спростував інформацію про звільнення двох посадовців. Мовиться про очільника ГУР Кирила Буданова та міністра оборони Рустема Умєрова.

Про це президент України заявив під час зустрічі з журналістами, що відбулася після переговорів із міністром оборони США Ллойдом Остіном, передає 24 Канал.

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Що сказав Зеленський про звільнення Буданова та Умєрова

Володимир Зеленський наголосив, що не збирався звільняти ні начальника Головного управління розвідки Кирила Буданова, ні міністра оборони Рустема Умєрова.

Я не збирався міняти Буданова. Інформація ця ходила, так. По Умєрову не було теж такого питання,

– заявив Зеленський.

До слова, раніше у мережі та у ЗМІ ширилася хвиля чуток про те, що Кирила Буданова "готуються замінити на його посаді". Журналісти посилалися на власні джерела у силових структурах, які стверджували, що "такий варіант існує".

Однак міністр оборони Рустем Умєров, реагуючи на цю інформацію, зазначив, що Кирило Буданов – це генерал з великою популярністю. Водночас він наразі порадив начальнику "зосередитися на розвідці" і наголосив, що очільник ГУР залишиться на своїй посаді.