Зеленський запевняє, що не вивезе родину з України

Володимир Зеленський заявив, що не має наміру вивозити свою родину з України. За його словами, це принципова річ – підтримувати власну державу.

Про це президент повідомив під час спільного брифінгу з Олафом Шольцом, який відбувся після зустрічі лідерів країн, що пройшла 14 лютого у Києві, інформує 24 канал.

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Моя родина завжди зі мною, завжди з Україною і це без пафосу. Я президент, моя дружина – перша леді – повинна показувати своїм прикладом, як повинні поводитися сім'ї. Я вважаю, що це є принципова річ для держави, для суспільства – підтримувати Україну, бо ти є українцем,

– сказав Володимир Зеленський.

"Громадянин не той, у кого паспорт, а той, хто сьогодні у державі. Я вважаю, що у великий час живемо. Залишаються надійні, залишаються громадяни України", – продовжив український президент.

Зеленський прокоментував виліт політиків

Журналіст-розслідувач Михайло Ткач оперативно відреагував на слова Володимира Зеленського та поінформував, що родина президента перебуває в Україні.

Глава держави також зазначив, що народні депутати деяких партій нині перебувають за кордоном. Він звернувся до цих політиків і попросив упродовж 24 годин все ж таки повернутися у країну.

Інакше треба робити нам усім серйозні висновки. І повірте, ми їх зробимо. Я також вважаю, велика проблема з олігархами (які втекли з України – 24 канал). Я вважаю, що свій вирок для себе вони вже зробили,

– додав Володимир Зеленський.

Зеленський заявив, що не буде вивозити родину з України: дивіться відео