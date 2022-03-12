Втрати росіян вражають, але боротьбу не можна зупиняти, – Зеленський записав нове звернення

Володимир Зеленський 12 березня записав нове відеозвернення до українців. У ньому прокоментував мітинги в Мелітополі за звільнення з полону мера, колосальні втрати росіян, співпрацю з партнерами та кроки для підтримки українців в умовах війни.

У своєму зверненні український лідер говорив про поточну ситуацію в Україні, а також успіхи українських захисників та провали російських загарбників, повідомляє 24 канал.

Читайте також Важливо відчувати руку допомоги, – Зеленський з історичною промовою виступив перед Сеймом Польщі

Мітинги в Мелітополі за звільнення з полону мера

Президент зазначив, що вранці в Мелітополі понад 2 000 людей вийшли на чергову акцію протесту проти російських військ та намагань поставити місто на коліна. Він закликав Москву подумати: "якщо в Мелітополі проти окупації вийшло стільки людей, то скільки має бути в столиці Росії".

Вчора (11 березня – 24 канал) окупанти захопили в полон мера Мелітополя Івана Федорова. Громада міста вимагає звільнити його,

– додав глава держави.

Він подякував кожному мелітопольцю за такий спротив. Завдяки цьому росіяни розуміють, що вони чужі на українській землі.

Зеленський повідомив, що протягом ночі й вже вдень 12 березня українська влада говорить з міжнародними партнерами про ситуацію з викраденням міського голови.

"Ми звертаємося до всіх лідерів світу, які говорять з Москвою, – Франції, Німеччини, Ізраїлю", – пояснив політик. Україна говоритиме зі всіма, аби звільнити Федорова. Від світових лідерів очікують, аби вони показали, як можуть вплинути на ситуацію – "звільнити одну людину, яка уособлює собою всю мелітопольську громаду, яка бореться проти окупації".

Україна завдає Росії потужного удару

Також український лідер наголосив, що Збройні Сили роблять все, аби позбавити ворога будь-якого бажання продовжувати війну проти України.

Втрати російських військ колосальні. Динаміка на 17-й день така, що можна говорити, що це – найбільший удар по російській армії за десятки років,

– сказав президент.

Росіяни ніде за такий період не втрачали більше. "Від початку вторгнення 31 батальйонно-тактична група втратила боєздатність, російські військові здаються в полон вже не просто поодинці, а цілими групами", – продовжив Зеленський.

Ба більше – втрати загарбників у технічних можливостях вражають: понад 360 танків, 1 205 броньованих машин, і це ще без підрахунку втрат після цієї ночі боротьби. Українці знищили вже майже 60 літаків, понад 80 гелікоптерів, сотні одиниць іншої техніки.

Зупинятися Україна не має права

Президент відзначив, що українці мають надзвичайні успіхи. Те, як увесь український народ чинить спротив цим загарбникам, уже ввійшло в історію.

Але ми не маємо права знижувати інтенсивність оборони, як би нам складно не було. Не маємо права зменшувати енергію свого спротиву. Ворог заводить на нашу територію нові й нові колони,

– сказав політик.

Росія намагається взяти Україну кількістю свої бійців та техніки. Вона використовує терор, щоб зламати людей, віру в перемогу і в Україну.

Глава держави висловив впевненість, що у загарбників нічого не вийде: "Але, щоб у них не вийшло, ще треба боротися. Ще треба бути зосередженими. Ще треба усім нам, усім українцям, і надалі зосереджено працювати на оборону нашої держави. Працювати разом".

Гуманітарна допомога Маріуполю

Також Зеленський розповів, що 12 березня вчергове відправили гуманітарний вантаж у Маріуполь.

Ми будемо намагатися кожного дня, щоб врятувати наших людей,

– наголосив він.

Президент подякував кожному водію, який хоче реалізувати цю складну місію, а також представникам церкви, які долучилися до намагань захистити гуманітарний коридор у Маріуполі від обстрілів.

Українські війська зі свого боку гарантують повну "тишу" по всьому маршруту, щоб Маріуполь отримав їжу, отримав воду, отримав медикаменти.

Глава держави нагадав, що підготували гуманітарні коридори з Макарова, Бородянки, Тростянця, Сум, Полтави, Лебедина, Конотопа, Великої Писарівки, Краснопілля, Пологів, Токмака, Гостомеля, Козаровичів, Микуличів та Андріївки в Київській області. Російська сторона повинна забезпечити "тишу" по кожному з цих маршрутів.

Співпраця з Європою продовжується

Зеленський повідомив, що робота з європейцями продовжується, її ведуть у двох напрямках. Перший – це вступ України до Європейського Союзу. Ми працюємо з Єврокомісією, щоб якнайшвидше узгодити всі процедури для нашого руху в ЄС. Другий – санкційний.

Очікуємо новий пакет санкцій Європи проти Росії, щоб спонукати її до миру. До миру на нашій землі. Щоб там зрозуміли: їхня економіка просто не переживе цю війну,

– пояснив глава держави.

Важливі рішення уряду

Кабінет Міністрів ухвалив декілька дуже важливих рішень. Зокрема, узгодили повне скасування податку на додану вартість та акцизу на пальне.

"На бензин, на дизель. Це робиться не тільки в контексті посівної кампанії, яку потрібно розпочинати як завжди, дуже швидко, терміново. А й із розрахунку на потреби всіх наших громадян України. Щоб не було дефіциту пального в країні. Щоб ціни були стабільними", – розповів політик.

Він додав, що уряд свою частину роботи зробив, тепер справа за нардепами.

Другий компонент – для підтримки тих українських громад, які приймають наших переселенців з районів бойових дій. Кабмін ухвалив рішення про компенсації місцевим бюджетам на оплату комунальних послуг при розміщенні людей.

На звершення Зеленський закликав усіх бути ефективними в рутинних справах. Виконувати свою роботу на сто відсотків, допомагати колегам, дбати про своїх близьких. Адже це сприятиме перемозі України.

Ранкове звернення Володимира Зеленського від 12 березня: дивіться відео