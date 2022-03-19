Настав час зустрічатися та говорити: Зеленський записав звернення після 23 днів війни

Володимир Зеленський записав звернення до українців. Президент України заявив, що настав час говорити з Москвою, відновлювати територіальну цілісність і справедливість для України.

Відповідне звернення Володимир Зеленський записав вночі 18 березня. Президент пояснив, що війну треба завершувати, бо інакше втрати Росії будуть такими, що їм не вистачить і кількох поколінь, щоб піднятися.

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Влада прибере всю бюрократію

Володимир Зеленський пояснив, що протягом дня 18 березня урядовці опрацювали рішення для повного перезавантаження митниці.

Вантажі для нашої оборони, для наших людей будуть завозитись в Україну настільки легко, наскільки це дозволяють закони фізики. Прибираємо абсолютно всю бюрократію, всі папірці, а також ПДВ, мито, всі митні платежі,

– пообіцяв президент.

Додав, що мета зрозуміла – щоб людський фактор не заважав швидкості постачання товарів. Наразі глава Верховної Ради та профільні комітети працюють над тим, щоб новації підтримали депутати.

Кабмін розробить комплексну програму для всіх, хто втратив дім через війну

Я доручив Кабінету Міністрів розробити комплексну програму підтримки таких людей, наших громадян. Усіх, хто позбавлений дому через війну,

– запевнив Зеленський.

Президент України уточнив, що передбачає програма:

перший компонент – фінансовий. Державна підтримка для всіх переміщених осіб. Дорослих і дітей. Державна підтримка робочих місць для таких людей – там, де вони тимчасово перебувають. Щоб кожна людина, щоб кожна родина мала основу для життя;

– там, де вони тимчасово перебувають. Щоб кожна людина, щоб кожна родина мала основу для життя; другий компонент – житловий. Уряд готує конкретні пропозиції з надання житла для вимушених переселенців саме зараз . А також організовує відбудову зруйнованого житла після завершення війни;

. А також організовує відбудову зруйнованого житла після завершення війни; третій компонент не менш важливий. Це підтримка родин, які розмістили в себе людей із територій бойових дій або тимчасової окупації. Як мінімум вони отримають відшкодування витрат на комунальні послуги, повʼязані з перебуванням переселенців.

Володимир Зеленський пояснив, що Денис Шмигаль найближчим часом роз'яснить усі деталі програми.

Створений координаційний штаб, який регулює усі питання гумдопомоги

Створений координаційний штаб, який регулюватиме всі питання, повʼязані з доставкою гуманітарної допомоги в Україну,

– пояснив президент.

Володимир Зеленський пояснив, що під головуванням керівника Офісу Президента Андрія Єрмака відбулася нарада з українськими послами для активізації постачання гумвантажів в Україну, передусім для допомоги внутрішнім переселенцям.

Президент також доручив урядовцям з Червоним Хрестом забезпечити допомогу тим нашим громадянам, які опинилися за кордоном після 24 лютого й потребують уваги нашої держави та міжнародних організацій.

Володимир Зеленський також у зверненні розповів:

в Україні працювали 7 гумкоридорів. Шість – у Сумській області, один – на Донеччині. З блокадного Маріуполя вдалося вивезти понад 9 тисяч людей;

окупанти свідомо продовжують блокувати постачання гумвантажів по більшості напрямків в оточені Маріуполя. Це воєнний злочин. Вони за це будуть відповідати;

з-під зруйнованого драмтеатру в Маріуполі дістали 130 людей, даних про загиблих немає;

окупаційні війська зупинені майже на всіх напрямках;

переговори про мир, про безпеку для України – змістовні, чесні та без затягування –це єдиний шанс для Росії зменшити шкоду від власних помилок.

Настав час зустрічатись з Росією

І я хочу, щоб мене зараз почули всі, особливо в Москві. Настав час зустрічатися. Час говорити. Настав час відновлювати територіальну цілісність і справедливість для України,

– сказав президент.

Додав, що інакше втрати Росії будуть такими, що не вистачить і кількох поколінь, щоб піднятися. Президент пригадав про роковини окупації Криму, які відзначали у Кремлі:

для цього залучили 200 тисяч людей – орієнтовно таку ж кількість російських військових задіяли у вторгненні в Україну;

"просто уявіть, що на тому стадіоні у Москві – 14 тисяч трупів і ще десятки тисяч поранених і скалічених людей. Вже стільки російських втрат від цього вторгнення".

Війну треба закінчувати

Президент розповів, що така ціна війни трохи більше, ніж за три тижні. Запевнив – війну треба закінчувати, пропозиції України – на столі.

Тому Володимир Зеленський найближчими днями продовжить звертатися до народів світу із закликом до миру для України.

Також Верховний Головнокомандувач Збройних сил України подякував кожному захиснику Маріуполя.

Ба більше, звання Героя України присвоїв за мужність, за ефективні дії з відбиття атак ворога, за захист міста-героя Маріуполя:

полковнику Володимиру Баранюку, командиру 36-ї окремої бригади морської піхоти;

майору Денису Прокопенку, командиру окремого загону спецпризначення "Азов".

"Слава усім нашим героям! Слава Україні!" – завершив виступ президент.

Нічне звернення Зеленського від 18 березня – дивіться відео