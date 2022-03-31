Зеленський запропонував Австралії долучитися до повоєнного відновлення Херсона

Володимир Зеленський 31 березня виступив перед парламентом Австралії. Він закликав державу долучитися до відновлення України після війни.

Зокрема президент запропонував долучитися до програми відновлення узбережжя Чорного та Азовського морів. Про це повідомляє 24 канал.

До теми Росія не покидає спроб створити квазіреспубліку на Херсонщині: залучає психологів ФСБ

Ваша держава надала нашій спеціальний статус країни-однодумця. Але ми не тільки в думках споріднені, ми споріднені і в мріях. Тому я запрошую вашу країну придивитися до наших південних регіонів, до нашого узбережжя Чорного та Азовського морів,

– сказав Зеленський.

Політик зазначив, що відновлення українських портів, розвиток Херсону та відновлення морської галузі України може бути особливим внеском Австралії у стабільність після війни.

Він також закликав Австралію допомоги нам з озброєнням. Зокрема, надати Україні бронемашини Bushmaster.

Володимир Зеленський висловив сподівання, що українська громада в Австралії підтримуватиме свою Батьківщину.

Це може вас зацікавити – Азербайджан допоможе Україні пальним для посівної: відео