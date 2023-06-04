Зеленський пропонує Росії "дипломатичний вихід" із найменшими втратами: що має зробити Путін

У Росії заявили, що буцімто готові до "дипломатичного розв'язання" війни. На чергову заяву з Кремля відреагував Володимир Зеленський.

В інтерв'ю латиноамериканським журналістам глава держави назвав умову, якої в такому разі повинна дотриматися Росія. За його словами, для "дипломатичного напрямку" врегулювання війни, розв'язаної в Україні, необхідно спочатку вивести своє військо з окупованих територій.

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Або Росія піде сама, або її проженуть силою

Якщо Росія хоче дипломатичного напрямку, вони повинні вийти, не чекаючи, поки у нас загине багато людей і ми виштовхнемо їх силою. Я вважаю, що це велика різниця. Так, результат однаковий, з одного боку. Я вважаю, що ні,

– зазначив президент.

За його словами, Україна зможе деокупувати свої території. Водночас слід розуміти, якою ціною цього вдасться досягнути: більшими чи меншими втратами. Власне, за результатами цього наша держава буде міркувати, чи готовий Київ до будь-якого діалогу з росіянами.

І саме від Росії залежить, яким чином Україна деокупує свої території. Чи вона виведе свої війська сама, чи їх силою проженуть, завдаючи колосальних втрат.

Якщо говорити про діалог з Росією, то про його неможливість заявляють вже навіть ті, хто раніше був скептичним. Наприклад, за словами Зеленського, той же Олаф Шольц. За словами глави держави, німецький канцлер вже заявляє: "Я вважаю, що з Росією немає про що говорити, поки вона не вийде з території".

Для України важливо зберегти життя

Зверніть увагу, не поки Україна деокупує, а поки Росія не вийде, тому що тут є логіка для мене. Якщо ти хочеш зі мною розмовляти і розмовляти з цивілізованим світом, ти повинен не чекати, поки тебе виб'ють силою. І виб’ють. Тому що, вибиваючи силою і армією, ми втрачаємо людей,

– зазначив Зеленський.

Він підкреслив, що Україна боротиметься стільки, скільки буде потрібно. Ми не втомимося. Водночас чи є сенс говорити з тим, кого доводиться вибивати силою з власної території? Відповідь, думаємо, очевидна.

Президент зауважив, що тим часом Росія може шукати інших лідерів, які шукатимуть підхід до цивілізованого світу. Щоб з країною-агресоркою бодай хтось сідав і щось обговорював. Правда, "після того, що вони зробили, до діалогу з ними ніхто не готовий".

Глава держави наголосив, що у нинішнього керівництва Росії "просто виходу вже немає, бо вони – вбивці". Водночас він ще раз чітко проартикулював, що допоможе знайти Кремлю "дипломатичний вихід".

Але з найменшими втратами – у них є можливість знайти дипломатичний вихід з ситуації. Це значить без куль, без вибухів, без ракет почати виходити з нашої території,

– підкреслив він.

Нагадаємо, що РНБО видала рішення, згідно з яким Україна не сідатиме за стіл переговорів з Путіним. Та й нещодавно Олексій Данілов відреагував на слова спецпредставника Китаю щодо перемовин. Він підкреслив, що "двері для діалогу зачинені".