Зеленський запросив президента Бразилії відвідати Україну: чи погодився той на поїздку

Володимир Зеленський розповів, що раніше запрошував президента Бразилії Луїза Інасіо Лула да Сілву приїхати в Україну. Однак бразильський очільник так і не знайшов можливості відвідати нашу державу.

Про це президент України розповів в інтерв'ю бразильським журналістам. Крім того, Зеленський прокоментував можливість президента Лули поїхати з візитом до Путіна у Росію, передає 24 Канал.

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Зеленський розповів про зустріч з Лулою у США

Український очільник зауважив, що у нього була гарна зустріч з президентом Лулою в Сполучених Штатах. Але, за словами Зеленського, на жаль, вона така потужна була одна.

Мені здається, що ця зустріч була достатньою, щоб зрозуміти один одного. І я не знаю, чи наблизила ця наша розмова остаточно його (президента Бразилії – 24 Канал) у наш бік, в бік правди, як говоримо ми не тільки в Україні, але й у всьому світі,

– підкреслив президент.

Зеленський також впевнений, що ця зустріч точно зрушила стосунки між ним і Лулою з тієї точки, в якій вони були до цього, в більш позитивний напрямок.

"Так, я знаю, є багато зараз внутрішніх викликів у Лули, ми розуміємо деталі, там період буде місцевих виборів тощо.І внутрішня ситуація в Бразилії буде мати вплив на зовнішню політику також, але чи змінилася політика президента Лули до України, і чи він хоче дійсно миру, предметно хоче це вирішити, і чи він дійсно визнає Росію агресором, я вважаю, що ми це побачимо в червні", – пояснив український очільник.

Зокрема, Зеленський нагадав, що у червні 2024 року у Швейцарії відбудеться Саміт миру, тому він дуже хотів, щоб президент Лула був там, адже "його присутність, як і будь-якого лідера будь-якої держави світу, які отримують запрошення, говорить, що ці люди хочуть миру".

Президент запрошував бразильського колегу в Україну

Журналісти також спитали Зеленського, чому він не зміг зустрітися з президентом Лулою в Бразилії. На це український глава наголосив, що його просто не запрошували відвідати країну.

Лула не запросив мене, але я сподіваюсь, що він іще запросить мене, я не можу приїхати до вашої країни просто так, за всього мого бажання та за всієї поваги до вашого народу,

– зазначив глава держави.

Він також наголосив, що бразильський очільник жодного разу не запросив його, хоча Зеленський сам запрошував пана Лулу до України, але той, за словами українського президента, не зміг знайти можливості чи, може, не мав часу.

Зеленський відреагував на можливий візит Лули в Росію

Президент України висловив сподівання, що його бразильський колега приїде в червні у Швейцарію на саміт, і що саме там у них буде можливість поговорити.

"Це його рішення їхати до Путіна чи ні, але я думаю, це велика помилка, оскільки ми маємо ізолювати Путіна політично", – підкреслив Зеленський.

За словами українського очільника, Путін повинен відчувати, що зробив історичну помилку, напавши на Україну і прийшовши до нас із війною.

А якщо ви приїдете до нього, ви його визнаєте. І я вважаю це великою помилкою. Але у будь-якому разі я буду щасливий побачити президента Лулу в Україні, – зауважив український голова.

Він також сказав, що ще раз запросить Лулу в Україну перед самітом БРІКС. Зеленський наголосив, що бразильський очільник "має приїхати спершу до нас", а вже потім куди завгодно.

У російському місті Казань з 11 по 24 червня відбудуться так звані Спортивні ігр країн БРІКС, куди входить Бразилія. Президент Бразилії заявив, що планує особисто прибути на туди на саміт.