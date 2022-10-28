Сунак приїде в Україну, Зеленський запросив і новообрану прем'єрку Італії Мелоні

Президент Зеленський привітав з призначенням на посаду прем'єр-міністерки Італії Джорджію Мелоні. Лідери поспілкувалися про відносини між Україною та Італією.

Про це Володимир Зеленський написав 28 жовтня. Він зазначив, що сподівається на майбутню співпрацю з італійською прем'єркою.

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"Поспілкувалися про інтеграцію України до ЄС та НАТО, а також поточну ситуацію у нашій державі. Запросив з візитом до України", – розповів Зеленський.

Ще один візит

Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко в ефірі національного телемарафону повідомив про майбутній візит нового прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака до України. За словами дипломата, зараз триває етап підготовки.

Пристайко розповів, що про візит домовилися 25 жовтня, коли Сунак після свого призначення зателефонував Зеленському. Він вважає це показовим жестом

Щонайменше у нього знайшовся час одразу зателефонувати до президента Зеленського. Я знаю, що це була дуже гарна розмова, у ході якої, зокрема, домовилися про те, що Ріші Сунак здійснить візит в Україну. Коли це відбудеться конкретно? Ми вже працюємо з урядом Британії, – сказав Пристайко.

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