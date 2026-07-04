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24 Канал Новини України У Кремлі відповіли на заяву Зеленського, який запросив Путіна на "зустріч" у Костянтинівку
4 липня, 18:16
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"Столиця Росії – Москва": у Кремлі "відмазали" Путіна від зустрічі із Зеленським у Костянтинівці

Анастасія Колеснікова

3 липня Володимир Путін заявив, що російські війська нібито захопили Костянтинівку. У відповідь Володимир Зеленський запропонував диктатору провести зустріч у цьому місті.

У Кремлі вигадали сумнівне виправдання для Путіна, чому ж він не зможе зустрітися із Зеленським у Костянтинівці.

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Чому Путін не зустрічатиметься із Зеленським у Костянтинівці?

Коментуючи заяву президента України, речник Путіна Дмитро Пєсков повторив брехню свого боса. Він зазначив, що Костянтинівка нібито "цілком перейшла під контроль збройних сил Росії". 

Пєсков цинічно "привітав" Зеленського за готовність приїхати до "російського" міста. Він додав, що оскільки столицею Росії є Москва, то українському лідеру краще приїхати саме туди. У такий спосіб речник Кремля уникнув пояснень, чому Путін боїться прибути до нібито вже "російської" Костянтинівки. 

Якщо таким чином пан Зеленський висловлює готовність приїхати до Росії, ми це вітаємо. Але хочемо нагадати, що Путін говорив про готовність прийняти його в Москві. Все-таки столицею Росії є Москва, а не Костянтинівка. Тому він може приїхати до Москви, щойно буде готовий прийняти важливі відповідальні рішення,
 – сказав Пєсков.

 

 

 

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