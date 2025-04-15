У Білому домі відповіли на запрошення Зеленського, щоб Трамп відвідав Україну

15 квітня журналісти запитали речницю Трампа, чи приїде президент США в Україну.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на брифінг речниці Білого дому Керолайн Лівітт.

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Чи приїде Трамп в Україну на запрошення Зеленського

14 квітня Володимир Зеленський запропонував Трампу завітати в Україну. Тоді лідер США на власні очі побачив би, що зробив в Україні Путін і хто є агресором у війні.

Чи бачив Трамп цю пропозицію і що він про неї думає, я не знаю. Насправді я не говорила з президентом, чи бачив він пропозицію Зеленського, але я впевнена, що бачив. Я з ним не розмовляла про це. Можу запитати його, що він думає, хоча я, звичайно, не маю жодних планів щодо потенційної поїздки в Україну,

– відповіла Лівітт.

Нагадаємо, Дональд Трамп продовжує робити щонайменше дивні заяви про Україну. Днями він звинуватив Зеленського, нібито той "почав війну проти країни, більшої у 20 разів". А тепер Трамп вважає, що Росія хоче закінчити конфлікт в Україні. Стимулом до цього, на його думку, може стати економічне партнерство Росії і США.

До того ж у США не засуджують удар Росії по Сумах. Трамп навіть назвав його помилковим.