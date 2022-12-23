Зеленський застеріг про можливі атаки на свята: не можна ігнорувати сигнал тривоги
23 грудня 2022, 19:50Читать новость на русском
Джерело:Володимир Зеленський
Президент Володимир Зеленський нагадав, що у святковий час російські терористи можуть знову активізуватися.
Окупанти зневажають християнські цінності й будь-які цінності взагалі. Тому глава держави попросив не ігнорувати повітряну тривогу.
До речі Бачимо перспективи на фронті, – Зеленський звернувся до українців на 303 день війни
Будь ласка, зважайте на сигнали повітряної тривоги, допомагайте одне одному і завжди бережіть одне одного,
– наголосив Зеленський.
Однак президент звернувся також до громадян Росії. Він нагадав, що терор ніколи не залишиться без відповіді.
До речі, раніше Зеленський запропонував Росії розпочати виведення своїх військ на Різдво. Однак у Кремлі таку ідею, звісно, відкинули.
Окупанти можуть готувати нову атаку
- Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієко розповів, що є інформація про підготовку нових ударів. Це прогнозовано, оскільки зрозуміло, російський агресор не зволікатиме з тим, щоб зіпсувати українцям Різдво та Новий рік.
- Прем'єр-міністр Денис Шмигаль також застеріг, що потрібно готуватися до нових атак Росії по енергосистемі. Адже окупанти робитимуть усе, аби до новорічних свят залишити українців без світла.
- Зеленський, виступаючи в Конгресі США, наголосив, що українці відсвяткують Різдво навіть без світла. Ніякі терористичні атаки цьому не завадять.