Зеленський затвердив положення про Центр протидії дезінформації

Президент Володимир Зеленський 7 травня підписав Указ № 187/2021 "Питання Центру протидії дезінформації". Документом він затвердив положення про ЦПД.

Що передбачає документ

Гранична чисельність працівників Центру становить 52 особи. Зеленський зобов'язав уряд впродовж 2 тижнів визначити умови оплати їх праці.

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ЦПД підпорядкований Раді національної безпеки і оборони. Загальне спрямування та координацію його діяльності здійснюватиме секретар РНБО – Олексій Данілов.

Керівника Центру призначатиме та звільнятиме з посади Президент України за поданням РНБО.

ЦПД забезпечує протидію загрозам нацбезпеці та національним інтересам в інформаційній сфері, виявляє та протидіє дезінформації, пропаганді, деструктивним інформаційним впливам і кампаніям, а також має запобігати спробам маніпулювання громадською думкою,

– мовиться у повідомленні.

Центр повинен проводити аналіз та моніторинг подій і явищ у інформаційному просторі, стану інформаційної безпеки та присутності України у світовому інформаційному просторі.

Чим ще займатиметься Центр протидії дезінформації

Виявлятиме та вивчатиме поточні й прогнозовані загрози інформаційній безпеці України;

прогнозуватиме наслідки такої загрози для національних інтересів;

забезпечуватиме РНБО інформаційно-аналітичними матеріалами щодо інформаційної безпеки України;

братиме участь у розробці та реалізації Стратегії інформаційної безпеки, здійсненні аналізу стану її реалізації, зокрема з питань протидії дезінформації;

Зауважимо, ЦПД може вимагати від органів виконавчої влади, правоохоронних і розвідувальних органів тощо статистичні дані, інформацію, довідкові матеріали та інше.