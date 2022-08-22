Зеленський пояснив, що впливає на зухвалість росії та як в ЄС можуть цьому запобігти

Країни ЄС санкціями та зброєю допомагають Україні стримувати російську агресію. Та, що довше запроваджують санкції проти режиму владіміра путіна, то більш зухвалою стає росія.

Зеленський заявив про необхідність 8 пакета санкцій

Про це під час звернення до українців заявив президент Володимир Зеленський, пише 24 канал. Глава держави висловив подяку європейським політикам, "які не забувають, що восьмий санкційний пакет проти росії потрібен".

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Зеленський наголосив, що росія стає зухвалішою, коли проміжок між запровадженням санкцій стає довгим.

Що довший проміжок між санкційними пакетами, то більша зухвалість росії,

– сказав президент.

Окремо Володимир Зеленський подякував партнерам, які просувають необхідність визнати росію державою-терористом. За словами президента, це рішення все одно з'явиться.

"Питання лише в тому, скільки ще життів росія встигне забрати, поки удари у відповідь від міжнародної спільноти не стануть справді відчутними для тих, хто відповідальний за цей терор", – резюмував глава держави.

Що відомо про санкції проти росії

Країни ЄС після того, як росія розпочала повномасштабну війну в Україні, запровадили 7 пакетів санкцій проти москви. У ЄС запровадили ембарго на російське вугілля і частково ухвалили нафтове ембарго в 6 пакеті санкцій.

У 7 пакеті санкцій, який був схвалений у липні, ЄС обмежив експорт російського золота. Сьомий пакет санкцій передбачав пролонгацію попередніх обмежень, які були запроваджені проти росії.

Окрім того, в Європейському Союзі запровадили ряд персональних санкцій проти російських чиновників та олігархів, а також щодо колаборантів.

Голова Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас нещодавно запевнив, що 8 пакет санкцій проти росії точно буде.

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