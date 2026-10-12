"Це була відповідь Путіна Трампу": Зеленський заявив, що Росія ігнорує енергетичне перемир'я

Україна минулої ночі утрималася від ударів по російських енергетичних об'єктах у відповідь на ініціативу щодо деескалації. Водночас російська армія продовжила обстрілювати українські АЗС та критичну інфраструктуру, знехтувавши заявами про припинення вогню.

Про це йдеться у заяві глави держави.

Що сказав Зеленський про енергетичне перемир'я?

Попри паузу з боку України, російські війська продовжували завдавати ударів по вітчизняній паливній та енергетичній інфраструктурі.

У зв'язку з цим українська сторона наполягає на посиленні міжнародного тиску на Москву.

"Ми ніколи не повідомляємо, що робитимемо далі в межах наших операцій. Минулої ночі ми не атакували жодних енергетичних об'єктів на території Росії, тому що президент Трамп сказав, що між Україною та Росією буде енергетичне перемир'я. Ми не атакували, поки Росія била по наших АЗС, енергетичній інфраструктурі та інших об'єктах", – зазначив Володимир Зеленський.

Президент підкреслив, що такі дії російської армії є чітким сигналом відсутності наміру дотримуватися будь-яких домовленостей. На його думку, Москва знову шукає приводи для продовження агресії.

Думаю, це була відповідь Путіна президенту Трампу. І сигнали від Росії пішли дуже чіткі: вони нічого не знають про енергетичне перемир'я. Шкода, тому що вони завжди знаходять причини не зупиняти цю війну. Саме тому я вважаю, що потрібно більше тиску на Росію,

– наголосив глава держави.

Спроби Вашингтона просунути перемир'я та реакція сторін

Як уже повідомлялося на нашому сайті, напередодні Дональд Трамп оголосив про енергетичне перемир'я між Україною та Росією. Водночас у США вважали першим кроком ініціативи зупинку ударів по нафтопереробних заводах.

Також раніше ми розповідали, що американська сторона погрожувала заблокувати постачання зброї Україні через атаки на російський нафтовий сектор. Попри тиск та ініціативи, Росія продовжила обстріли українських міст і цивільної інфраструктури.