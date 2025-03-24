Зеленський відреагував на слова Венса про те, що він дізнається про Україну зі "сторіс"

Володимир Зеленський у телефонних розмовах із Трампом намагається йому донести критичну важливість гарантій безпеки для України. Президент розповів, що пояснює американському лідеру наслідки крихкого перемир'я.

В інтерв'ю для TIME глава держави поділився, що під час однієї із нещодавніх телефонних розмов із Трампом змалював йому, що станеться у разі безкінечних порушень режиму вогню з боку Росії, передає 24 Канал.

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Зеленський звертається до принципів Трампа і Венса як державних діячів

За словами Зеленського, усі міста України, розташовані вздовж лінії фронту, перетворяться на "тисячу Берлінів" часів Холодної війни, на "мертві зони" Європи. Президент висловив сподівання, що Трамп не хоче залишити по собі таку спадщину.

Політик розповів, що у найближчі тижні продовжить доносити цю думку до Трампа та Венса, апелюючи не до їхніх вузьких політичних інтересів, а до їхніх принципів як державних діячів і людей.

Також Зеленський розповів, що під час однієї з їхніх останніх телефонних розмов він навіть запропонував Джей Ді Венсу переглянути своє рішення не відвідувати Україну під час війни. "Ми все ще чекаємо на вас", – сказав Зеленський зі сміхом. Віце-президент не відповів.

Нагадаємо, що під час скандальної зустрічі в Овальному кабінеті Володимир Зеленський поцікавився у Джей Ді Венса, чи бував він в Україні, чи знає він, що насправді там відбувається. Американець сказав, що дізнається про події у нашій країні зі "сторіс". Український лідер тоді не зміг приховати своє роздратування цією цинічною відповіддю.