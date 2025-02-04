Зеленський заявив, що готовий сісти з Путіним за стіл переговорів, але є умова

В інтерв'ю Пірсу Моргану Володимир Зеленський зробив заяву щодо перемовин. Він сказав, що може сісти за стіл переговорів з диктатором, але для цього потрібна певна умова.

Про це пише 24 Канал з посиланням на заяву Зеленського.

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Що сказав Зеленський про перемовини з Путіним

Президент підкреслив, що Путін – злочинець і убивця. Розмови з ним уже є компромісом для цивілізованого світу.

За столом переговорів повинні бути Сполучені Штати Америки, Європа, Україна і Росія. Позиція Києва має бути сильною.

"Ніхто не знає, як ця розмова почнеться і як вона закінчиться. Але ми віримо, що президент Трамп хоче досягти успіху в цій ситуації, а успіх – це перемога здорового глузду і це однозначно кінець гарячої фази війни", – сказав гарант.

Він вкотре наголосив на тому, що Україна має отримати гарантії безпеки.

"Ми повинні стабілізувати ситуацію в максимально справедливий спосіб без ризиків для України, для Європи і для світу", – висловився лідер держави.

Також президент закликав подумати про майбутнє. За 10 років в Україну не має повернутися війна.

Я готовий сидіти навпроти Путіна за столом переговорів, якщо це буде єдиний варіант для досягнення миру в Україні,

– заявив Зеленський.

Так він відповів на запитання Пірса Моргана, як би почувався український президент, дивлячись в очі Путіну. Зеленський акцентував, що вважає Путіна ворогом і "не буде до нього добрим". Але особисте ставлення не має значення, якщо такі чотиристоронні переговори зможуть принести мир.

Сьогодні ми не можемо повернути всю нашу територію, ми мислимо реалістично – ми не можемо втратити мільйони людей заради результату, який може й не настати,

– пояснив Зеленський.

Та це не означає, що Україна готова здатися. Держава бореться за своє життя та існування і не має іншого вибору. Тому Путін не дочекається виснаження українців.