Зеленський заявив, що готовий сісти з Путіним за стіл переговорів, але є умова
- Володимир Зеленський заявив про готовність сісти за стіл переговорів з Путіним за певної умови.
- Він підкреслив: вважає Путіна ворогом. Але це неважливо, якщо переговори можуть принести мир.
В інтерв'ю Пірсу Моргану Володимир Зеленський зробив заяву щодо перемовин. Він сказав, що може сісти за стіл переговорів з диктатором, але для цього потрібна певна умова.
Про це пише 24 Канал з посиланням на заяву Зеленського.
Дивіться також Замороження чи закінчення війни за 100 днів: хто такий Кіт Келлог і який план готує Україні
Що сказав Зеленський про перемовини з Путіним
Президент підкреслив, що Путін – злочинець і убивця. Розмови з ним уже є компромісом для цивілізованого світу.
За столом переговорів повинні бути Сполучені Штати Америки, Європа, Україна і Росія. Позиція Києва має бути сильною.
"Ніхто не знає, як ця розмова почнеться і як вона закінчиться. Але ми віримо, що президент Трамп хоче досягти успіху в цій ситуації, а успіх – це перемога здорового глузду і це однозначно кінець гарячої фази війни", – сказав гарант.
Він вкотре наголосив на тому, що Україна має отримати гарантії безпеки.
"Ми повинні стабілізувати ситуацію в максимально справедливий спосіб без ризиків для України, для Європи і для світу", – висловився лідер держави.
Також президент закликав подумати про майбутнє. За 10 років в Україну не має повернутися війна.
Я готовий сидіти навпроти Путіна за столом переговорів, якщо це буде єдиний варіант для досягнення миру в Україні,
– заявив Зеленський.
Так він відповів на запитання Пірса Моргана, як би почувався український президент, дивлячись в очі Путіну. Зеленський акцентував, що вважає Путіна ворогом і "не буде до нього добрим". Але особисте ставлення не має значення, якщо такі чотиристоронні переговори зможуть принести мир.
Сьогодні ми не можемо повернути всю нашу територію, ми мислимо реалістично – ми не можемо втратити мільйони людей заради результату, який може й не настати,
– пояснив Зеленський.
Та це не означає, що Україна готова здатися. Держава бореться за своє життя та існування і не має іншого вибору. Тому Путін не дочекається виснаження українців.