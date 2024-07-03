Зеленський готовий зустрітися з Трампом, щоб почути його план закінчення війни, – Bloomberg

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітися з Дональдом Трампом. Однак, це може статися лише за умови, що кандидат в президенти США розповість про свій план швидкого закінчення війни.

Про це Зеленський заявив в інтерв'ю. Він додав, що Україна повинна розуміти, до чого їй готуватися восени – до підтримки чи втрати.

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Зеленський готовий зустрітися з Трампом

Зеленський заявив, що Трамп повинен виступити зі своїм планом швидкого припинення війни з Росією. Водночас президент України наголосив, що будь-яка з пропозицій не повинна порушувати суверенітет нації.

Якщо Трамп знає, як закінчити цю війну, він має сказати нам сьогодні. Якщо є ризики для української незалежності, якщо ми втратимо державність – ми хочемо бути до цього готові, ми хочемо знати,

– наголосив Зеленський в інтерв'ю.

Він також додав, що готовий особисто зустрітися з Трампом, щоб почути пропозиції його команди. Президент України пояснив, що наша країна хоче розуміти, до чого готуватися восени, після виборів у США.

"Вони не можуть планувати моє життя і життя наших людей та наших дітей... Ми хочемо зрозуміти, чи буде у нас у листопаді потужна підтримка США, чи ми залишимося зовсім самі", – додав Зеленський.

Довідково. У ЗМІ додають, між Зеленським та Трампом – складні відносини. Так, кандидат в президенти США неодноразово звинувачував Зеленського у корупції. Окрім того, у 2019 році Трампу оголосили імпічмент. Так, під час розслідування стало відомо, що Трамп у липні 2019 року чинив тиск на президента України Володимира Зеленського у власних особистих і політичних інтересах.

Джерела стверджували, що президент США намагався схилити українську владу до розслідування причетності до корупційних схем Гантера Байдена, сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена, в обмін на фінансову і військову допомогу. Крім того, Трамп звинувачував не Росію, а Україну у втручанні в президентські вибори в США у 2016 році й вимагав від Зеленського відповідного розслідування.